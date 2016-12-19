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四川在押人员送医死亡：前妻称求尸检遭踢皮球
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-12-21 14:52
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　　射洪县看守所。澎湃新闻记者胥辉图

　　王慧芳的前夫陈伟在接受审判期间死亡，头部有外伤，她称自己对死因提出质疑，跑遍公安、检察院、政法委，没有一个机构愿意牵头尸检外伤和死亡有无关系。

　　陈伟是一起非法吸收公众存款案的被告人，2016年11月12日，法院两次开庭审理之后，在四川省遂宁市射洪县看守所等待判决的陈伟突然因“病重”被送往医院，15天后死亡。遂宁市中心医院出具的死亡证明显示，直接导致陈伟死亡的疾病为颅内动脉瘤。

　　该院的病情证明则显示，陈伟头部有一处外伤，系头“左顶部皮肤挫伤”。但王慧芳称，截至目前无人对这处外伤的成因做出解释，她怀疑系暴力所致，并是他的真正死因。

　　王慧芳说，她为此找到射洪县检察院，得到的回复是检察院未发现陈伟有外伤，系正常死亡，应由看守所进行死因鉴定；她找到看守所上级主管单位——射洪县公安局，对方回复称家属对死因有异议的，应由检察院负责调查，公安局应回避；她又找到射洪县政法委，对方建议她自己找第三方司法鉴定机构尸检，政法委协调检察院参加。

　　据律师介绍，按照《看守所在押人员死亡处理规定》的规定，在押人员死亡后，对初步认定为正常死亡的，公安机关应当组织进行死因鉴定等调查，并将结果报告给检察院；非正常死亡的，检察院应介入调查。

　　王慧芳告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)，12月20日，她按射洪县检察院的要求委托律师前往，但检察院未提供前一天承诺提供的书面回复，只是口头向律师传达称，据他们调查，“排除看守所致伤的可能，陈伟属于因病死亡。”

　　射洪县检察院监所科科长候双中向澎湃新闻证实了这一口头回复：“按规定，答复既可以口头答复，也可以书面答复。”王慧芳仍然想对前夫进行尸检，她说，不收到看守所或检察院的书面情况说明，或是对陈伟是正常死亡还是非正常死亡的书面调查结论，就感觉心不安。

　　被告人在审判期间死亡

　　王慧芳和陈伟2010年离婚。王慧芳称，因性格不和，两人经常吵架，但离婚后仍在一起生活：“孩子都上高中了，想着他能改就复婚。”她称，两人此前做科技农业生意，后来做房地产开发，此间，陈伟卷入一起非法吸收公众存款案。

　　2015年8月，陈伟因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被四川省遂宁市射洪县警方实施逮捕。2016年7月13日、9月1日，该案两次在射洪县法院开庭审理。在被送往医院之前，陈伟一直被羁押在射洪县看守所，等待最终判决。

　　2016年11月12日，陈伟的前妻王慧芳接到射洪县看守所电话通知，“称陈伟病重”，已送往射洪县中医院。王慧芳说，她赶到医院，见陈伟处于昏迷中，整个头部被纱布包裹。

　　射洪县中医院出具的入院证明显示，陈伟入院原因初步诊断为中风。王慧芳说，射洪中医院的医生建议立即转院，“或许还有一线希望。”

　　次日，陈伟被转往遂宁市中心医院接受治疗，该医院当天即下达了病危通知。

　　同一天，王慧芳在射洪县法院对陈伟取保候审的通知书上签字。“看守所和法院的人说，如果他醒来看到自己还戴着刑具，情绪肯定受影响。”王慧芳说，她签了字，法院和看守所的人就都走了，重症监护室外只剩下她一个人。

　　王慧芳称，治疗期间，医生换纱布时，她才发现陈伟头部左后侧有大块外伤。这在遂宁市中心医院出具的病情证明中显示为头“左顶部皮肤挫伤”。不过，这一伤情在射洪县中医院病历上没作记载。

　　11月27日，陈伟死亡。

　　遂宁市中心医院出具的死亡证明显示，直接导致陈伟死亡的疾病为颅内动脉瘤，根本死亡原因为“中枢性呼吸循环衰竭”。

　　王慧芳对陈伟的死因提出质疑，她称，除了头部的外伤，陈伟右腿部膝关节内侧还有一块明显的淤青。于是，她向遂宁市检察院、遂宁市公安局、射洪县法院分别提出了尸检申请，希望弄清陈伟的死因。

　　“170斤重，健健康康的一个人，关进看守所一年多，就没了。”王慧芳说，她找了公检法等相关部门，希望对陈伟的死因进行调查，但没有结果。

　　12月19日，陈伟之前的主治医生、遂宁市中心医院医生陈杰对澎湃新闻说，他个人认为陈伟的死亡原因还是“动脉瘤”，但头上的伤口怎么形成，是否和他的死亡有关，需要法医进行确认，那才是最权威的。

　　王慧芳称，她发现陈伟头部左后侧有外伤。王慧芳图

　　申请调查死因遭“踢皮球”

　　12月13日，张慧芳再次向射洪县检察院、公安局和政法委提交尸检申请，称怀疑陈伟的死系暴力所致，要求对其死亡原因进行调查。

　　王慧芳称，当天上午10时30分左右，她前往射洪县检察院监所科，将12月9日遂宁市公安局出具的信访回复交给该科科长候双中。王慧芳提向澎湃新闻提供的该信访回复显示：王慧芳提出对陈伟受到故意伤害立案侦查、依法追究加害人和相关责任人刑事责任的信访事项，不属于遂宁市公安局管辖、也不属于公安机关职权范围，应按法定程序向射洪县检察院提出。

　　王慧芳说，候双中看到该回复后称：“经过调查，我们没有发现陈伟在看守所期间，受到过监管人员或同监室人员的殴打或虐待。连跌倒、摔倒都没有过，完全是因病所致，属于正常死亡。”

　　候双中还找出《最高人民检察院关于监管场所被监管人员死亡检察程序规定(试行)》、《看守所在押人员死亡处理规定》念给王慧芳听，并称检察院对陈伟的死亡结论是“正常死亡”，正常死亡的应该由看守所委托相关机构进行死因鉴定，检察院只负责对程序、过程、结论进行监督。

　　王慧芳称，她提到外伤时，候双中称“没发现有外伤”，并要求她去找射洪县公安局，“由他们组织尸检，我们派人参加，或你自己去找第三方机构尸检。”

　　王慧芳告诉澎湃新闻，12月13日下午14时30分，她前往射洪县公安局，在门卫登记处，保安联系分管看守所的一位副局长，但该副局长回复称没在办公室。王慧芳再找到射洪县公安局信访室，信访室建议她到法制大队。

　　一位唐姓民警将王慧芳带至法制大队，并与法制大队民警一起向王慧芳解释称，如果羁押期间嫌疑人死亡，家属对死亡原因有异议的，都应当按非正常死亡进行调查，这就应该由检察院负责，“这种情况下，公安局和看守所都属于被监督、调查对象了，应该回避。”

　　王慧芳说，这位唐姓民警表示，遂宁市公安局出具给王慧芳的信访回复，也代表射洪县公安局的意见。

　　王慧芳最后去了射洪县委政法委。她说在政法委得到的建议是：“是否自己去找一个第三方司法鉴定机构尸检，我们协调检察院派人参加？”

　　这一天奔波下来，王慧芳仍没弄清究竟该谁来负责对陈伟进行尸检。

　　12月19下午，澎湃新闻拨打射洪县公安局分管看守所副局长文传国办公室电话，接电话的工作人员称不了解陈伟看守所死亡的有关情况，也不知道应该向谁了解。

　　当天，澎湃新闻还联系到射洪县检察院，该院监所科通过院办公室工作人员转述称，这件事还在调查中，目前还没有相关结论。

　　12月19日中午12时许，王慧芳对澎湃新闻说，她刚从射洪县检察院出来，检察院要她明天再来，到时会给她一个书面回复。12月20日，王慧芳又告诉澎湃新闻，当天，她按射洪县检察院的要求委托律师前往，但检察院仍没提供书面回复，只是口头向律师传达，据他们调查：“排除看守所致伤的可能，陈伟属于因病死亡。”

　　澎湃新闻随后与射洪县检察院监所科取得联系，该科科长候双中证实，20日，他和检察院院申诉科的人一起，对王慧芳委托的律师作了口头回复，他表示：“按规定，答复既可以口头答复，也可以书面答复。”

　　对于检察院的口头答复，王慧芳依然称无法信服。她说，陈伟的遗体仍存放在殡仪馆，至今未作鉴定。她认为，遗体是最好的证据，“为什么不能让证据说话？”

　　律师：家属提出质疑，检方应立案

　　最高检、公安部、民政部2011年11月印发的《看守所在押人员死亡处理规定》，对在押人员死亡后应采取的措施作出了规定：在押人员死亡后，对初步认定为正常死亡的，公安机关应当组织进行死因鉴定等调查，并应当作出调查结论，报告同级检察院，并通知死亡在押人员的近亲属，检察院应当对公安机关的调查结论进行审查。

　　四川致高守民律师事务所律师游添川认为，根据该规定，“

　　首先应当由看守所初步判断是否为正常死亡，若公安机关调查后，鉴定属于非正常死亡的，转由检察院调查。是否正常死亡需要专门的法医进行尸检，对死亡原因作出鉴定。”

　　上述规定还明确，检察院接到死亡报告后，具有四种情形之一的，应进行调查，其中包括：在押人员非正常死亡的；死亡在押人员的近亲属对公安机关的调查结论有疑义，向检察院提出，检察院审查后认为需要调查的。

　　王慧芳称，到目前为止，她没有收到看守所或检察院任何一方书面情况说明，或对陈伟是否为非正常死亡的调查结论。

　　游添川还称，在尸检前，若家属对公安机关或检察院委托的鉴定机构有异议，可以另行委托具有资质的鉴定机构进行鉴定。鉴定完成后，家属仍有异议的，可重新鉴定，但若鉴定意见一致，费用由家属承担。

　　针对陈伟的死亡，游添川认为，死者于看守所等待审判期间，因重症进入重症监护室后死亡，即使初步判断为正常死亡，也应当由公安机关组织尸检和调查。“即使在医院期间法院决定取保候审，身份上暂时不属于在押人员，此时只要家属报案，公安机关也应当对死亡人员的死亡原因进行调查。”

　　北京中关律师事务所律师朱明勇亦认为，在押人员在拘押期间死亡，在亲属对其死因提出质疑的情况下，只要向检察院提出，检方就应当立案调查，“虽然陈伟是在取保候审期间死亡，但起因(可能)是在看守所，因此也应该按照拘押期间死亡进行鉴定或调查。”

　　对于射洪县检察院监所科科长候双中所说的“按规定，答复既可以口头答复，也可以书面答复”，游添川表示，无论是公安机关、看守所还是检察院进行鉴定，鉴定结果，均需书面告知家属。不书面告知，没有法律效力，家属可提起行政诉讼，告检察院程序违法，也可以向上级检察院反映。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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