来自沙特的文物表情包:6000年前的呆萌脸(组图)

12月20日,中国国家博物馆推出年度收官之作"阿拉伯之路——沙特出土文物展",近5百件沙特阿拉伯王国多个博物馆的珍藏。其中有距今约6000年的人形石碑,它们表情各异……这是精品中的精品!(央视记者张昕)图片来源:央视新闻官方微博

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