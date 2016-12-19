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北京南锣鼓巷重点恢复胡同居住功能 精减商家
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-12-21 14:53
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　　南锣鼓巷

　　北京青年报12月21日消息，12月20日，北京青年报记者从北京东城区第十六届人大一次会议上获悉，南锣鼓巷历史文化街区风貌保护导则正式发布并执行。年底前南锣商家将从年初的235家减少至154家。未来南锣将重点恢复居住功能。

　　南锣鼓巷早在1990年就被正式列入全市首批历史文化保护区。但近年来，该地区商业兴起，人流剧增，传统的胡同居民区发生了很大变化，公共设施破损、业态形式良莠不齐、建筑风貌蚕食破坏成为主要问题。因此，为了传承保护好南锣鼓巷这张“金名片”，同时也为了下一步在全区范围内推行相类似的风貌保护标准，东城区相关部门历时四个月，出台了具体的历史街区风貌保护导则。

　　东城区规划分局副局长孙庆贺介绍，以老北京四合院为背景的导则共30页，涵盖总则、管控要素、管控机制、管控措施、附则等五部分内容。其中最引人瞩目的部分是“管控要素”，涉及19条，分别对街巷尺度，建筑格局、形式、体量、高度、材质、做法、墙面、屋顶、台基、门窗，门楼形式，装饰构件，院内绿化等20多项内容做出明确规定，并采取附图方式，对比正确做法和错误做法。

　　东城区交道口街道工委书记吕德成表示，导则对于规范南锣地区的整体业态，提升该地区居民的整体生活品质有着非常重要的意义。他介绍，为了真正让南锣百姓提升生活品质，除了10月份开始的南锣主街改造外，南锣的业态也将进行更加规范的治理。数据显示，今年年初，南锣鼓巷主街有235家商户，目前关闭无证无照商铺28家，下一步清理“一照多店”，预计由目前的92家合并为39家，转型10家低端小吃类业态，最终将南锣商家的总数减少至154家。

　　另据北青报记者了解，东城区还将制定全区的文物腾退计划，推进安乐禅林、丰城会馆等9处文物腾退，启动袁崇焕祠、中法大学旧址等9处文物修缮。

　　【探访】

　　大杂院修缮铺设污水净化系统

　　此次出台的导则，对于南锣鼓巷的升级改造有哪些指导意义？昨天下午，北青报记者跟随交道口街道工委副书记乔孟斋来到雨儿胡同15号，这里的居民已完成申请式搬迁，腾出的院落经过改造后焕然一新。

　　推开木质墙门，青灰色的步道旁是一棵石榴树，石榴树下砌着花池，花池上立着两块怪石。乔孟斋说，这里原是15平方米的违建，作为厨房、厕所和杂物间使用，院落设计和修缮则遵照导则完成。

　　根据导则要求，在保护传统风貌的前提下，鼓励使用新技术、新材料，提高建筑质量，改善居民生活环境，实现传统与特色、统一与时尚结合。具体到雨儿胡同15号院，太阳能板用来收集太阳光，屋里不用安装暖气片，而是换成地采暖。此外，小院地下还铺设了污水净化系统，家庭用的生活污水通过这个净化系统直接转换成中水。

　　同一条胡同的甲10号，目前正在按导则进行修缮中。北青报记者了解到，目前院内原有的60平方米违建已全部拆除，以降低院落建筑密度。今后，南锣鼓巷地区公房或私房改扩建时，都要遵照导则执行，在保护传统风貌的同时，改善居住环境。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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