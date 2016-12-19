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雾霾天电子眼拍不到违章？交管部门：基本不受影响
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-12-21 14:54
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　　网传图片

　　法制晚报12月21日消息，近日，受雾霾影响，全国多个地区能见度降低。各地陆续实施机动车尾号限行。与此同时，一张“雪白路况监控图”流传网络，并配文“怕什么限号，踏实开你的！”。记者从交管部门了解到，北京市的机动车违法拍摄探头基本不受雾霾天气影响。提醒司机，上路行驶要遵守交通法规，不要抱有侥幸心理。

　　网传图片显示，某公安局指挥中心24块监控屏幕上看不到路面情况，显示为白茫茫一片。配文称：“怕什么限号，踏实开你的！”

　　记者从交管部门了解到，路面上的交通监控大致分为路况监控探头和违法拍摄探头两大类。

　　路况监控探头一般距离拍摄范围在30米到200米之间。如果能见度不足100米时，可能会受到影响，但交管部门专设人员通过“人工变焦”也可以拍摄路面情况。违法拍摄探头一般距离拍摄范围在10米到30米之间。只有在能见度不足50米的浓雾天气情况下，才可能对违法拍摄探头造成一定影响，但能见度低于50米的天气非常少见。另外，“团雾”也可能会影响违法拍摄探头，但团雾出现次数也相当少，而且出现时延续时间很短。

　　昌平交通指挥中心真实图片

　　昌平交通支队李警官介绍，网传图片上的监控屏幕是路况监控探头画面，看上去并非北京地区的。图片上的现象可能是“瞬时”的，“一晃即逝”。若要长时间出现图片上的现象，能见度必定不足30米，北京地区很少出现过这种情况，即使出现也是在极个别区域，不会出现全区域“雾屏”，所以网传的照片有造假嫌疑，不可轻信。

　　北京市气象局消息显示，20日10时北京市部分地区能见度小于500米，局地能见度不足200米；今天(21日)早6时10分，北京市大部分地区能见度在1公里左右，部分道路不足1公里。

　　李警官表示，北京的违法拍摄探头一般距地面约5至10米，只要能见度在30米以上，“不可能看不清限行车辆号牌”。李警官提醒，违法抓拍探头不受雾霾天气影响，“且，抓拍、罚款不是目的，良好的交通秩序需要大家共同维护”，希望司机们自觉遵守交通法规，不要抱有侥幸心理。

　　(原题为《北京违法拍摄探头不受雾霾天气影响》)

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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