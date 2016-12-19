“房姐”龚爱爱房贷断供被索796万 双方同意调解

原标题：“房姐”龚爱爱房贷断供被索796万庭审同意调解

新京报快讯(记者刘洋)曾轰动一时的“房姐”龚爱爱事件的民事官司今天上午在朝阳法院开庭审理。龚爱爱位于朝阳区三里屯的两处房产已1年多未偿还贷款，华夏银行奥运村支行提起两起诉讼，要求龚爱爱清偿贷款本息、罚息、欠息复利等合计796.6万余元。庭审中，银行提出调解协议，龚爱爱代理人表示完全同意。

起诉

“房姐”未按约还贷款

华夏银行奥运村支行诉称，2009年9月3日，与龚爱爱签订了两份《个人房屋抵押借款合同》，分别向龚爱爱提供贷款624万元和642万元用于购买位于朝阳区三里屯SOHO的两套房屋，贷款期限自2010年5月6日起为10年，年利率6.534%，等额本息还款。

两份合同约定，若龚爱爱不按约定还款日期偿还到期应付的贷款本息，则自应付之日起按合同利率加收50%作为罚息利率计收罚息，同时按罚息利率对不能按期支付的利息计收复利。合同还约定，在房产办理完抵押登记后，以相应房产为贷款提供担保。若龚爱爱未按约定偿还贷款等，银行有权请求对抵押房产进行拍卖、变卖，并以所得价款优先受偿。

自2015年4月20日起，龚爱爱未再履行还款义务。故银行诉至法院，要求解除双方签订的两份抵押借款合同，龚爱爱清偿两处房产的贷款本息、罚息、欠息复利等分别为3925567.46元、4041052.9元，对两处抵押房产折价、拍卖、变卖的所得价款优先受偿。

受理

龚爱爱曾提管辖异议被驳回

华夏银行于去年12月14日提起上述两起诉讼。朝阳法院受理后，以快递方式向龚爱爱邮寄的诉讼材料，均因查无此人被退回。后法院依据华夏银行奥运村支行的申请，依法公告送达，同时，朝阳法院还委托龚爱爱户籍所在地的陕西省神木县法院代为送达。

5月12日，在答辩期内，法院收到龚爱爱邮寄的其本人签名的管辖权异议申请书。次日，一男子持龚爱爱的授权委托书，到法院领取案件起诉状副本及传票等，并再次提交管辖异议申请。申请书中，龚爱爱以其住所地为陕西省神木县神木镇，经常居住地为陕西省西安市高新区为由，申请将两起案件移送西安市高新区法院审理。

5月20日，朝阳法院就管辖异议进行审理，龚爱爱本人未到庭。法院经缺席审理查明，华夏银行奥运村支行与龚爱爱签订的合同约定，因履行该合同发生争议，协商不成的，应向乙方(华夏银行奥运村支行)住所地法院起诉。该银行住所地位于朝阳区慧忠北里，故朝阳法院对案件享有管辖权。据此，法院裁定驳回管辖异议。后龚爱爱重新委托代理律师提出上诉，二审法院维持了该裁定。

庭审

被告方完全同意调解协议

今天上午，关于龚爱爱欠银行贷款的两起案件合并审理。龚爱爱本人未现身法庭。由于案件简单，审理时间较短。银行提出调解协议，龚爱爱方表示完全同意。新京报记者了解到，这份协议基于银行的三点起诉要求，同时希望龚爱爱方支付律师费及诉讼费用，共计800余万。庭后，龚爱爱律师拒绝提供龚爱爱近况。

2013年，龚爱爱被曝在京有20余套房，总价近10亿，后北京警方证实龚爱爱在京拥有41套住房，她也因此被人戏称为“房姐”。同时，龚爱爱也因拥有“多个户口”被检察院以伪造、买卖国家机关证件的罪行提起公诉。2013年9月，陕西靖边县人民法院以伪造、买卖国家机关证件罪判处龚爱爱有期徒刑3年。2013年10月，榆林市中级人民法院二审维持原判。

据判决显示，龚爱爱刑期自羁押之日即2013年2月4日起至2016年2月3日止。目前其已刑满释放。