已婚大学班主任组饭局 对女学生袭胸摸臀还告白

原标题：班主任组织饭局向8名女同学伸出“咸猪手”

12月19日下午，黎敏、郑玲和文芳(均为化名)等3名女生前往天河公安分局五山派出所报案。

毕业前夕，已婚有孩子的班主任邱磊(化名)突然组织聚餐，9女1男共10名大四学生欣然赴约，谁知却留下了不堪的回忆。“他(邱磊)在吃饭时就摸我的大腿，甚至还摸了敏感部位，接着又向我表白。”提起12月12日晚的一幕，广州五山某高校大四女生黎敏(化名)仍心有余悸。

包括黎敏在内，3名当时在场并指称受辱、事后报警的女生发现，12日晚参与聚餐的9名女生中有8人遭到邱磊不同程度的“咸猪手”袭击。天河警方及涉事高校回应新快报记者称，均已就此事介入调查。

指控一刚在包间坐定，就拨弄女学生内衣肩带

明年即将毕业的黎敏大一时曾担任班长，大三分班前的班主任邱磊(化名)则在学校就业指导中心任职，两人因此偶有联系。

12月9日，邱磊在微信上找到黎敏，以有校友回来为名邀请她一起吃晚饭。“当时我刚好不在学校，就没有答应，最后老师说让我约上大一大二时班里活跃的同学，大家毕业前一起聚一聚。”黎敏说。

在黎敏的召集下，文芳(化名)、郑玲(化名)等另外8名女生和1名男生答应参加这场毕业聚餐。12月12日晚6时许，众人依约来到广园快速路边上的五山大排档一条街，进入一家茶餐厅等候。不过，聚餐发起人邱磊却姗姗来迟，直到当晚8时许才来到茶餐厅。“他一来就让我们从露台搬到了里面的包间，还点了4瓶红酒。”

令文芳有些尴尬的是，众人在包间坐定后，邱磊一边站着点菜，一边将手搭在她后背中间部位，不断拨弄几根内衣肩带。“当时我就觉得很不舒服，但以为他只是不小心碰到，没有多想就继续吃饭。”文芳回忆说。

指控二对另一女生抓手摸腿堵人告白又强搂

黎敏称，邱磊点完菜坐下后，自己被要求坐到他身边。

随着菜一个个端上桌面，邱磊突然将手放到她膝盖部位，“十指紧扣”地抓起她放在膝盖上的手。“我被吓了一大跳，心里很乱，也不敢大声呼救，就把手从腿上缩回来，谁知道他又顺势摸我的大腿。”黎敏回忆称，邱磊两次往上摸到自己的裆部，每次均持续两三秒时间，接着又趁她起身碰杯时轻捏其屁股。

“我想着不行，要去洗手间清醒一下，没想到我从洗手间隔间一出来，他就站在洗手间的走道上，还问我喝得多不多。”黎敏说，茶餐厅的洗手间没有区分性别，走道上的邱磊张开双手作势要抱她，还趁势想搂腰，“我觉得很恶心，就把他推开了”。

两人回到包间，正是酒过三巡后，不少同学已经脸红上头，细心的黎敏便离席下楼，给同学们买水解酒。返回时，黎敏见到邱磊站在包间外的走廊上，并把她叫到旁边一个临时储物间里。“我之前有问过他毕业论文和找工作的事情，还以为他要找我说这个。”黎敏称，她和邱磊一前一后走入储物间，狭小的门被邱磊完全挡住。

然而，邱磊一进门便迫不及待地向她告白。“他说大一的时候就喜欢我，碍于已婚和有孩子，又怕违反师德，所以才没说出来。”黎敏顿时觉得储物间很危险，在明确拒绝邱磊并说明自己感情状态后，黎敏打算离开，“没想到他又亲了我脸颊一下，还要一个‘友情的拥抱’。”黎敏称，自己无奈之下照做，才得以离开。

接二连三的骚扰之后，黎敏再也坐不住，回到包间后，她和闺蜜匆匆离开。看到这一幕的舍友郑玲刚想追问原因，但黎敏所乘的车已经离开。

指控三合照阶段更多女生称遭老师袭胸摸臀

黎敏等二人离开后，剩下的人们也打算散场，于是开始最后的大合照。

“拍第一张的时候他(邱磊)就坐在我旁边，过来时就捏了一下我的屁股，我想换位置但房间又太小。”郑玲因此没有反抗，谁知邱磊变本加厉，在拍照时又开始抚摸她的腰部和肩部，“我担心反抗会被报复，只好用手肘和背包挡住，拍完后他又要拍单独的自拍照，我又气又怕，头又蒙，赶紧先走了。”郑玲说。

郑玲离开后，邱磊的目标又转回最初被拨弄内衣肩带的文芳。“我们站在门口自拍，他(邱磊)趁着人多，先从我腋下伸过去摸了我的胸，接着又一路往下，搂住我的腰后又摸到屁股。”文芳愤怒地说。

文芳的遭遇并未终结。在买完单后，邱磊一个劲地说“对不起啊，老师今晚喝醉了”，并要求仍未离开的2女1男3名同学送其回校。文芳称，等车期间，邱磊又几次粘上前来抚摸其臀部，车到后又要求唯一的男生坐在副驾驶位指路。

“当时男生明显喝得更醉，但他还是硬要坐在后排右边，还要我坐在中间。”文芳称，坐车过程中，邱磊一直用“不知道什么东西”在她背后“顶着”，但碍于邱磊的教师身份和有男生在场，面皮薄的文芳一路不敢声张，直到邱磊先到目的地下车。

3名女生报案另有4人愿作证

怕他“会去害了其他师妹”

回到宿舍的郑玲和文芳愤怒地找到聚餐召集人黎敏，询问她为何提前离场。

不问不打紧，黎敏等人发现，当晚参加聚餐的9名女生中，8人都称自己不同程度地遭到邱磊的“咸猪手”袭击，其中大多发生在最后的大合照阶段，被黎敏提前带走的闺蜜则成为唯一的“幸运儿”。

更令她们后怕的是，大家都以为自己是唯一的受害者。“事后我们问了参与聚餐的男生，他完全不知情。”黎敏说。

“现在想起他之前单独约我就觉得后怕，感觉都是有预谋的。”向新快报记者讲述时，黎敏仍后怕不已，而郑玲则表示自己事后一直很焦虑，并担心邱磊“会去害了其他师妹”。

在将近一周的考虑并和家人商量后，黎敏、郑玲和文芳决定勇敢地站出来指控此事，另有4名参与聚餐的女生也表态愿意向警方作证。12月19日下午3时许，在各媒体记者和公益律师的陪同下，3人来到天河公安分局五山派出所报案，并录取口供。

记者跑腿

警方：已接到报警正加紧调查

12月19日下午近4时，新快报记者在涉事高校某饭堂二楼找到了邱磊的办公室，邱磊本人不在，其同事则称他出差在外，次日才回来上班。

经过短信沟通后，4时10分许，邱磊给记者打来电话，一开口便称自己正在高铁上，信号不佳，并询问记者有何事找他，然而，当记者刚说完来意后，对面突然一阵沉默，十余秒后电话挂断。

此后，记者多次拨打邱磊的电话，但对方不是提示“来电提醒功能”便是无人接听。蹊跷的是，4时25分许，其中一名参与聚餐的女生突然接到了邱磊的来电，不过，由于该同学已经将邱磊拉入黑名单，双方未能通话。

19日下午5时许，新快报记者向涉事高校党委宣传部询问此事，宣传部一名老师称此前并不知情，将尽快向领导汇报并调查此事。次日，包括新快报在内的多家媒体记者尝试致电该老师询问进展，但电话始终未获接听。黎敏等人透露，校方定于今日与她们就此事谈话。

12月20日下午，新快报记者从天河警方处获悉，警方已接到当事女生报警并非常重视，目前正在加紧调查。

来源：新快报