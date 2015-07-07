洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

已婚大学班主任组饭局 对女学生袭胸摸臀还告白
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国网 2016-12-21 08:56
分享到：

　　原标题：班主任组织饭局向8名女同学伸出“咸猪手”

　　12月19日下午，黎敏、郑玲和文芳(均为化名)等3名女生前往天河公安分局五山派出所报案。

　　毕业前夕，已婚有孩子的班主任邱磊(化名)突然组织聚餐，9女1男共10名大四学生欣然赴约，谁知却留下了不堪的回忆。“他(邱磊)在吃饭时就摸我的大腿，甚至还摸了敏感部位，接着又向我表白。”提起12月12日晚的一幕，广州五山某高校大四女生黎敏(化名)仍心有余悸。

　　包括黎敏在内，3名当时在场并指称受辱、事后报警的女生发现，12日晚参与聚餐的9名女生中有8人遭到邱磊不同程度的“咸猪手”袭击。天河警方及涉事高校回应新快报记者称，均已就此事介入调查。

　　指控一刚在包间坐定，就拨弄女学生内衣肩带

　　明年即将毕业的黎敏大一时曾担任班长，大三分班前的班主任邱磊(化名)则在学校就业指导中心任职，两人因此偶有联系。

　　12月9日，邱磊在微信上找到黎敏，以有校友回来为名邀请她一起吃晚饭。“当时我刚好不在学校，就没有答应，最后老师说让我约上大一大二时班里活跃的同学，大家毕业前一起聚一聚。”黎敏说。

　　在黎敏的召集下，文芳(化名)、郑玲(化名)等另外8名女生和1名男生答应参加这场毕业聚餐。12月12日晚6时许，众人依约来到广园快速路边上的五山大排档一条街，进入一家茶餐厅等候。不过，聚餐发起人邱磊却姗姗来迟，直到当晚8时许才来到茶餐厅。“他一来就让我们从露台搬到了里面的包间，还点了4瓶红酒。”

　　令文芳有些尴尬的是，众人在包间坐定后，邱磊一边站着点菜，一边将手搭在她后背中间部位，不断拨弄几根内衣肩带。“当时我就觉得很不舒服，但以为他只是不小心碰到，没有多想就继续吃饭。”文芳回忆说。

　　指控二对另一女生抓手摸腿堵人告白又强搂

　　黎敏称，邱磊点完菜坐下后，自己被要求坐到他身边。

　　随着菜一个个端上桌面，邱磊突然将手放到她膝盖部位，“十指紧扣”地抓起她放在膝盖上的手。“我被吓了一大跳，心里很乱，也不敢大声呼救，就把手从腿上缩回来，谁知道他又顺势摸我的大腿。”黎敏回忆称，邱磊两次往上摸到自己的裆部，每次均持续两三秒时间，接着又趁她起身碰杯时轻捏其屁股。

　　“我想着不行，要去洗手间清醒一下，没想到我从洗手间隔间一出来，他就站在洗手间的走道上，还问我喝得多不多。”黎敏说，茶餐厅的洗手间没有区分性别，走道上的邱磊张开双手作势要抱她，还趁势想搂腰，“我觉得很恶心，就把他推开了”。

　　两人回到包间，正是酒过三巡后，不少同学已经脸红上头，细心的黎敏便离席下楼，给同学们买水解酒。返回时，黎敏见到邱磊站在包间外的走廊上，并把她叫到旁边一个临时储物间里。“我之前有问过他毕业论文和找工作的事情，还以为他要找我说这个。”黎敏称，她和邱磊一前一后走入储物间，狭小的门被邱磊完全挡住。

　　然而，邱磊一进门便迫不及待地向她告白。“他说大一的时候就喜欢我，碍于已婚和有孩子，又怕违反师德，所以才没说出来。”黎敏顿时觉得储物间很危险，在明确拒绝邱磊并说明自己感情状态后，黎敏打算离开，“没想到他又亲了我脸颊一下，还要一个‘友情的拥抱’。”黎敏称，自己无奈之下照做，才得以离开。

　　接二连三的骚扰之后，黎敏再也坐不住，回到包间后，她和闺蜜匆匆离开。看到这一幕的舍友郑玲刚想追问原因，但黎敏所乘的车已经离开。

　　指控三合照阶段更多女生称遭老师袭胸摸臀

　　黎敏等二人离开后，剩下的人们也打算散场，于是开始最后的大合照。

　　“拍第一张的时候他(邱磊)就坐在我旁边，过来时就捏了一下我的屁股，我想换位置但房间又太小。”郑玲因此没有反抗，谁知邱磊变本加厉，在拍照时又开始抚摸她的腰部和肩部，“我担心反抗会被报复，只好用手肘和背包挡住，拍完后他又要拍单独的自拍照，我又气又怕，头又蒙，赶紧先走了。”郑玲说。

　　郑玲离开后，邱磊的目标又转回最初被拨弄内衣肩带的文芳。“我们站在门口自拍，他(邱磊)趁着人多，先从我腋下伸过去摸了我的胸，接着又一路往下，搂住我的腰后又摸到屁股。”文芳愤怒地说。

　　文芳的遭遇并未终结。在买完单后，邱磊一个劲地说“对不起啊，老师今晚喝醉了”，并要求仍未离开的2女1男3名同学送其回校。文芳称，等车期间，邱磊又几次粘上前来抚摸其臀部，车到后又要求唯一的男生坐在副驾驶位指路。

　　“当时男生明显喝得更醉，但他还是硬要坐在后排右边，还要我坐在中间。”文芳称，坐车过程中，邱磊一直用“不知道什么东西”在她背后“顶着”，但碍于邱磊的教师身份和有男生在场，面皮薄的文芳一路不敢声张，直到邱磊先到目的地下车。

　　3名女生报案另有4人愿作证

　　怕他“会去害了其他师妹”

　　回到宿舍的郑玲和文芳愤怒地找到聚餐召集人黎敏，询问她为何提前离场。

　　不问不打紧，黎敏等人发现，当晚参加聚餐的9名女生中，8人都称自己不同程度地遭到邱磊的“咸猪手”袭击，其中大多发生在最后的大合照阶段，被黎敏提前带走的闺蜜则成为唯一的“幸运儿”。

　　更令她们后怕的是，大家都以为自己是唯一的受害者。“事后我们问了参与聚餐的男生，他完全不知情。”黎敏说。

　　“现在想起他之前单独约我就觉得后怕，感觉都是有预谋的。”向新快报记者讲述时，黎敏仍后怕不已，而郑玲则表示自己事后一直很焦虑，并担心邱磊“会去害了其他师妹”。

　　在将近一周的考虑并和家人商量后，黎敏、郑玲和文芳决定勇敢地站出来指控此事，另有4名参与聚餐的女生也表态愿意向警方作证。12月19日下午3时许，在各媒体记者和公益律师的陪同下，3人来到天河公安分局五山派出所报案，并录取口供。

　　记者跑腿

　　警方：已接到报警正加紧调查

　　12月19日下午近4时，新快报记者在涉事高校某饭堂二楼找到了邱磊的办公室，邱磊本人不在，其同事则称他出差在外，次日才回来上班。

　　经过短信沟通后，4时10分许，邱磊给记者打来电话，一开口便称自己正在高铁上，信号不佳，并询问记者有何事找他，然而，当记者刚说完来意后，对面突然一阵沉默，十余秒后电话挂断。

　　此后，记者多次拨打邱磊的电话，但对方不是提示“来电提醒功能”便是无人接听。蹊跷的是，4时25分许，其中一名参与聚餐的女生突然接到了邱磊的来电，不过，由于该同学已经将邱磊拉入黑名单，双方未能通话。

　　19日下午5时许，新快报记者向涉事高校党委宣传部询问此事，宣传部一名老师称此前并不知情，将尽快向领导汇报并调查此事。次日，包括新快报在内的多家媒体记者尝试致电该老师询问进展，但电话始终未获接听。黎敏等人透露，校方定于今日与她们就此事谈话。

　　12月20日下午，新快报记者从天河警方处获悉，警方已接到当事女生报警并非常重视，目前正在加紧调查。

　　来源：新快报

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·持续多日雾霾今天起消散 一度覆盖近1/5的国土
  • ·中国器官捐献乍暖还寒 使用死囚器官被指饮鸩止渴
  • ·冬季儿童过敏性疾病高发 避开过敏原注意防范
    		•
    客厅装修误区盘点 有没有中招
    客厅装修误区盘点 有没有中招
    11月房价洛阳环涨1.6%创今年新高
        11月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数减少，分别比上月减少7个和8个；环...
  • ·三线楼市转暖 洛阳房价环比增幅进前十
  • ·［房产］河南将全面告别“黑户” 这11类人可上户口了
  • ·［房产］单方面注销不动产权证 不能成为强拆手段
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 3年内，全市廊道绿化大提升
  • 2017年元旦长跑比赛路线调整 青年组、...
  • 洛阳市通报21个典型环境违法违规问题
  • 洛阳三县区入选2016年省文明城市(城区...
  • 伊滨区2号安置小区加紧建设
  • 郑州地铁1号线二期票价出炉：全程7元 ...
  • 知名歌手田华新歌《老城》昨日发布
  • 俩男子携毒玉米潜入孟津偷猎 603只麻...
  • 河南海军航空实验班招收100名初中毕业...
  • 我国出台不动产登记收费减免优惠政策 ...
    		•
    百姓呼声
    非寄宿制学校、幼儿园20日下午至21日停课
    办理不动产登记的时限是三十个工作日
    精彩图片
    又萌又惊悚！世界各地...
    韩体大女神照流出 网友...
    旅行摄影师大奖揭晓 人...
    2016，那些难忘的国际面孔
    精彩热帖

    人像：浅欧吹雪试新茶

    洛阳九中新年音乐会

    舞步出品：霾葬神都

    拍梅
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    王俊凯身价过亿 登...

    宋佳热带过冬长腿...

    小五进“炊事班”

    林志玲冬至做义工
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605