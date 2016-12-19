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习近平：努力建设航天强国和世界科技强国
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-12-21 08:51
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新华社北京12月20日电（记者张晓松、崔静）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平20日上午在北京人民大会堂会见天宫二号和神舟十一号载人飞行任务航天员及参研参试人员代表。他强调，星空浩瀚无比，探索永无止境，只有不断创新，中华民族才能更好走向未来。我们正在实施创新驱动发展战略，这是决定我国发展未来的重大战略。航天科技是科技进步和创新的重要领域，航天科技成就是国家科技水平和科技能力的重要标志。航天科技取得的创新成果极大鼓舞了中国人民的创新信念和信心，为全社会创新创造提供了强大激励。

中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽参加会见。

人民大会堂北大厅，气氛热烈隆重。上午10时许，习近平等党和国家领导同志来到航天员和参研参试人员代表中间，全场响起长时间热烈掌声。习近平同大家热情握手、不时交流，同航天员景海鹏、陈冬亲切交谈，询问他们的工作和身体情况，肯定他们在任务中的表现，希望他们继续作出新的贡献，并同大家合影留念。

在热烈的掌声中，习近平发表重要讲话。他首先代表党中央、国务院和中央军委，对天宫二号和神舟十一号任务圆满成功表示热烈的祝贺，向参加任务的航天员和广大参研参试人员、航天战线全体同志表示诚挚的慰问。

习近平强调，今年是我国航天事业创建60周年。60年来，在党中央坚强领导下，在全国大力支持下，一代代航天人不忘初心、接续奋斗，谱写了我国航天事业发展的壮美篇章，实现了我们先人们的飞天梦。这次任务圆满成功，标志着空间实验室飞行任务取得了重大阶段性胜利。这是我们在实现航天梦的长征路上竖立的又一座里程碑，全体中华儿女都为此感到骄傲。广大航天人建立的卓越功勋，党和人民永远不会忘记。

习近平指出，空间实验室飞行任务启动以来，我们坚持自力更生、自主创新，突破了一大批核心和关键技术，首次实现我国航天员中期在轨驻留，为建设航天强国奠定了坚实基础。我们尊重和积极调动广大航天科技工作者的创造精神，锻炼和培养了一支能够站在世界航天科技前沿、勇于开拓创新的高素质人才队伍特别是青年才俊。我们注重传承优良传统，发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神，彰显了坚定的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，为坚持和发展中国特色社会主义增添了强大精神力量。

习近平强调，人类在浩瀚的宇宙面前是渺小的，但人类的探索精神是伟大的。希望广大航天人在航天事业发展的征程上勇攀高峰、不断前行，为建设航天强国和世界科技强国建功立业，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦不断作出新的更大的贡献。

马凯、刘延东、许其亮、范长龙、赵乐际、栗战书、杨晶、常万全，中央军委委员房峰辉、张阳、赵克石、张又侠等参加会见。

神舟十一号飞船10月17日发射升空，11月18日返回舱着陆，在轨飞行期间与天宫二号空间实验室成功进行自动交会对接。2名航天员在天宫二号与神舟十一号组合体内驻留30天，完成了一系列空间科学实验和技术试验，创造了中国航天员太空驻留时间新纪录，标志着我国载人航天工程取得新的重大进展。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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