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兰州6名单位负责人因开会迟到会场吃早餐被就地免职
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国网 2016-12-21 08:58
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原标题：对中央主抓大事不上心 6主官就地免职

撰文|潘哒

12月5日，兰州市政府召开保障中央环保督察工作视频会议。会议要求各会场参会人员9点45前到场， 却依然存在迟到、替会、会场吃早餐等违反会议纪律的问题。违纪者付出了代价：10时以后进入会场的6个单位主要负责人，被免职；9时45分至10时到会的26个单位负责人，被通报批评。

会风关乎着精神面貌和工作状态，在六中全会进一步从严治党的大背景下，这是赢得人民群众信任的一个重要政治符号。近一段时间，关于会风的问题，频繁成为媒体焦点。因为，在中央高度重视的工作当中，竟也有人“开小差”。

12月14日，海南省扶贫开发领导小组决定对儋州市王五镇及琼海市长坡镇、塔洋镇予以严肃通报批评。原因是：11月一场电视电话会形式的全省脱贫致富工作部署会上，三个镇中有人无故缺席，一些参会人员无视会议纪律，会议期间来回走动并离开会场吸烟，有参会人员中途离场，也有人员座次无序。

如此重要场合出现的不正会风，被看在眼里。省扶贫开发领导小组认为，“会风体现作风，反映出部分基层干部对于脱贫攻坚重要工作思想重视程度不够、精神懈怠、作风不实。”

长安街知事APP发现，有的地方，官员不仅无视会场纪律，干脆人都不去。江西省纪委监察厅网站的消息称，12月1日召开的全省、全市深化落实全面从严治党“两个责任”视频培训会上，宜春市纪委对会议进行了督查。纪检人员发现：在市主会场参会的宜春市委副秘书长、市委农工部部长雷恩奇未经报批，找了一名“替身”来开会。这位替会人员可有点“坑人”，他不仅迟到了，还在会议期间接打电话，直到20分钟后，雷恩奇才赶到会场。

有人会说，不就是开会出点儿小状况么，至于这么大张旗鼓么？事实上，这可不是一般的工作失误，而是一个态度问题。

两年前的一场落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任电视电话会议上，时任省委书记强卫语气严厉地说：“今天这么重要的会议，刚才我注意到某县的主要领导竟然趴着睡觉，这个样子怎么能够履行好党风廉政建设党委主体责任？”会场气氛顿时凝重。

去年4月，还是在江西，全省防汛工作电视电话会上，时任省长鹿心社对某厅局负责同志迟到一事，当场提出批评：开这么重要的会，为何迟到？倘若是在抢险救灾，这迟到15分钟要耽误多少事啊！

两位领导的话戳中了问题的要害。省委书记、省长布置工作时，都有人敢睡觉玩缺席，对日常工作的态度能好到哪里去？没有认真听会，又谈何领会会议精神，更不用说后续的贯彻落实了。

相比而言，开会、学习“找替身”暴露的情况就更严重。辽宁省委秘书长吴汉圣在接受《人民日报》采访时介绍说，2013年他在沈阳市委组织部长任上时，曾安排新提拔的领导干部在省委党校培训。结果，这批新干部中被发现有两人找“替身”顶包学习，“一个找司机顶，一个让县招商局长替，甚至还让招商局长代他当小组讨论的召集人。”吴汉圣得知后大为惊讶，“连组织培训都敢找人替，可见平日自由散漫到了什么程度！”此后两人被严肃处理。

党的十八届六中全会提出“纪律是全党统一意志、统一行动、步调一致前进的重要保障”。这声音还犹在耳边，可个别干部开个会，就暴露了党纪党规意识不强、自我要求不严、制度执行不坚决、庸懒散奢的工作作风问题。我们现在总说信任不能代替监督，工作作风都出了问题，不要说监督了，不论是上级领导还是人民群众，都不敢信任这样的干部。

来源：长安街知事

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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