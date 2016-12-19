奥巴马“圣诞大赦”创纪录 78人特赦153人减刑

【环球时报特约记者刘皓然】单日宽赦231名囚犯，在总统任期仅剩一个月之时，奥巴马一举创下美国总统“单日宽赦罪犯人数”的最高纪录。

据美联社20日报道，白宫方面19日称，在奥巴马最近的一次“圣诞大赦”中，78人获得特赦，153人得到减刑，创下“历史性纪录”。特朗普成功当选总统后，白宫方面加快了该项工作的进程。有媒体称，候任总统对于已经入狱服刑的犯人明显“缺乏同情心”，因此多方呼吁奥巴马在离任前“大发慈悲”。

媒体分析称，总统特赦意味着受益人被“免罪”，并重新获得投票权、参选公职等重要政治权利；此外，获得“总统特赦”对于其个人名誉也有很大的好处。白宫法律顾问艾格勒斯特称，最新一批获得宽赦者均在服刑改造期间表现良好——他们不仅遵纪守法，接受戒毒戒瘾治疗、积极参与技能培训，而且保持着良好的公益劳动记录。部分获得减刑的囚犯最早可在2017年获释。

媒体统计发现，奥巴马在两个任期内共特赦148人。相比历任总统，他在行使总统特赦权时显得十分保守，其特赦囚犯总数在美国近代史上仅高于老布什，而后者在任时间比奥巴马整整少四年。有媒体调侃，要不是19日的特赦人数“给力”，奥巴马险些成为19世纪以来美国行使赦免权“最吝啬”的总统。相比而言，奥巴马的前任小布什任内特赦189人，克林顿特赦多达396人。不过，克林顿在离任前的“大赦”曾受到广泛争议，不少舆论均指控其滥用职权帮助政治盟友脱罪。

相比签发特赦，奥巴马明显更倾向于为囚犯减刑：他在两届任期内共减刑1176人，其中395人曾被判终身监禁。这个数字(1176)比11位前总统加在一起还要多(如图)，美国媒体因此调侃奥巴马不是“三军统帅”(Commander-in-Chief)，而是“首席减刑官”(Commuter-In-Chief)。这一举措也为奥巴马招致诸多批评，候任总统特朗普就是最尖锐的批评者之一。今年早些时候，特朗普批评奥巴马“提前释放罪犯”的做法会严重危及公众安全。此外，特朗普提名的司法部长塞申斯也反对大规模减刑。今年8月，塞申斯斥责“总统正在进行一个危险的游戏”——当月，奥巴马一次性为214名联邦囚犯减刑。