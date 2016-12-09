中国首列无人驾驶地铁在港开通 时速可达80公里

原标题：无驾驶室，无驾驶员！中国首列无人驾驶地铁在香港开通

[观察者网综合]据中国轨道交通网消息，12月19日下午2时，香港铁路有限公司南港岛线开通庆典仪式在香港南港岛线海洋公园站举行。香港特首梁振英出席并发表讲话，香港地铁公司主席马时亨、中车长客股份公司副总经理李景义等应邀出席。据悉，作为中车乃至全国首个即将运营在国际最高技术要求的香港市场的全无人驾驶项目，该产品的成功研制对于中车开拓国内、国际无人驾驶地铁车辆市场具有重要意义，为中车的城铁产品进入西方发达国家创造了有利条件。

香港南港岛线东段将投入运营的中车制造无人驾驶地铁列车

香港特首梁振英出席了开通仪式

南港岛线东段是香港2007年度行政长官施政报告的十大建设项目之一和香港铁路有限公司未来路线计划之一，将于12月28日正式启用。这条线路的开通，标志着香港实现了18个区的线路全覆盖，为南区市民的出行提供了极大的便利。

由中车长客股份公司自行研发制造的香港南港岛线地铁车辆是中国第一个正式运营的GOA4(Grades of Automation 4)等级的全自动无人驾驶地铁车辆，是中车长客股份公司在轨道交通设计制造领域的又一突破，完全拥有自主知识产权的列车。

3月18日，由中车长客公司研制的国内首款全无人驾驶地铁车辆在香港小濠湾车厂正式下线。

3月中旬抵港的中国全自动地铁列车迎来首批参观香港客人

据悉，南港岛线全线共10列车(30辆)，列车为3辆编组的不锈钢A型地铁车，运营最高时速为80公里，列车可实现真正意义上的自动控制，包括自动唤醒、自动运营、自动故障诊断及自动清洗功能。车厢最大特点是无驾驶室，增加列车两端开放式空间，让乘客享受特别的乘坐体验。

全线共设金钟站、海洋公园站、黄竹坑站、利东站、海怡半岛站等5个车站，线路全长7公里，全程运行11分钟，车辆设计配合香港南区“沿海之乡”的特色，车身主色为银灰色，利用深色及带镜面效果的饰面把车门及车窗连成一体化，加上车顶的红色，设计简洁、对比鲜明。

梁振英在致辞时表示，他一直是香港铁路服务的“粉丝”，十分乐于见证新的铁路交通线的启用。此前开通的观塘线沿线以及此次南港岛线东段的启用，都将令香港的铁路网络更加四通八达。

香港南港岛线东段地铁列车内外景观

无人驾驶地铁系统起源于在20世纪80年代初，分别在日本和法国悄悄萌芽。

另据澎湃新闻报道，我国内地也开通过3条“无人驾驶”线路，一条是2010年开通的广州珠江新城旅客自动输送系统，全长约4公里；一条是2008年北京开通的机场快轨；还有一条是上海的轨交10号线。

但据中国中车的专业人士介绍，上述三条线路在国内这些并不能算严格意义上的无人驾驶地铁，一方面司机仍然要在车内操作，另一方面上述无人驾驶的技术来自西门子，没有自主知识产权。

经过多年技术研发，国产无人驾驶地铁技术已经成熟，像国内的燕房线使用的列车就是中车长客所造，而中车四方车辆有限公司所造的无人驾驶列车已经出口至新加坡。

“与我们现在乘坐的地铁相比，全自动无人驾驶地铁车辆采用全自动列车控制系统，设有自动修复功能，当遇上突发事故，车务控制中心可遥控指令列车重启自动修复，恢复正常运作，无需人手操作，车务控制中心也可透过闭路电视了解车厢内情况”，上述人士表示。

目前在建的北京燕房线等地铁线路就采用了中国中车自主研发的无人驾驶地铁车辆和技术，这些线路也将与近期开通。

未来，无人驾驶地铁会成为地铁发展的一个趋势，比如到2020年，北京地铁的无人驾驶里程将飙升至200公里以上，超过运行线路的五分之一，形成一张庞大的无人驾驶线网。