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安徽一银行要求女员工孕前申请：以便做好安排
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-12-20 14:57
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“女职工计划要求生育的，支行、部门要提前向总行申请，以便统筹安排工作。”近日，有网友向本网反映，黄山屯溪农商银行于上个月发布通知，要求女性员工孕前需向上级申请。“怀孕还得单位同意？意外怀孕怎么办？”这则通知引起了争议。

记者了解到，除了网友反映的内容，通知还要求：“女员工怀孕后需提前向总行报备，全行中层干部、会计主管要积极响应总行倡导，带头执行各项制度，确保各项工作正常有序开展。如有违反本通知规定情形的，由支行行长和女职工本人承担相应责任。”通知发布的时间是今年11月23日。

屯溪农村商业银行官网显示，该行全辖员工160余名，其中35岁以下青年员工占80%。截至2014年3月末，全行资产总额28.04亿元，所有者权益2.24亿元。连续两年纳税位居全区第一，连续三年被银监会评为2C级金融机构。

接受人民网记者采访时，屯溪农商银行办公室相关负责人胡女士表示，近几年该行招收青年女员工较多，很多从事柜面等窗口岗位，一旦脱岗会很麻烦。“发布通知出于两方面考虑，首先是照顾女员工，二是为提前做好人事安排，保证银行工作顺利开展。”

如果员工意外怀孕，未提前向上级申请，怎么办？对此胡女士表示，规定实施到目前为止，还没出现上述情况。“这么做更多考虑的是银行的工作衔接，一旦窗口岗位出问题，影响的是顾客的体验。”

安徽徐健律师事务所律师徐健介绍，我国宪法中对生育权有所规定，妇女有按照国家有关规定生育子女的权利，也有不生育的自由。

“这么做肯定是和《妇女权益保障法》相违背的。”徐健认为，作为用人单位，在没有法律依据的前提下发布这样一则通知，员工可将其视作一纸空文，如果因此造成了不良后果，承担“相应责任”的应该是单位。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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