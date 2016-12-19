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卡车冲进柏林闹市区：12人死亡 1名嫌犯被抓获
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球网 2016-12-20 14:58
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　　人民网柏林12月20日电(记者冯雪珺、敬宜)德国柏林警方最新消息，柏林卡车事件死亡人数已上升至12人，另有48人受伤，其中不乏重伤者。伤者均已在医院接受治疗。死亡人员中包括当场丧生的卡车副驾驶。

　　【媒体：嫌犯以难民身份进入德国】

　　德新社消息称，据内部知情人员消息，事发时驾驶卡车的司机为阿富汗或巴基斯坦人。德国电视二台和《每日镜报》也通过内部消息源发布了同样的信息。另据媒体报道，卡车司机以难民身份进入德国。但警方并没有透露有关情况。因为嫌犯很可能曾使用多个姓名身份伪装，为查实其真实身份增添了难度。

　　冲入柏林闹市区圣诞市场的卡车被警方核实来自波兰。人民日报记者冯雪珺摄

　　【此前报道】

　　当地时间19日晚8点，一辆卡车冲进柏林夏洛滕堡区威廉皇帝纪念教堂附近的圣诞市场。截至记者发稿时，据德国《法兰克福汇报》最新消息，警方发言人已证实造成9人死亡，至少50人受伤。德国“明镜在线”推测，还有多人受伤。现在尚不清楚，这一事故是单纯的交通事故还是有意的恐怖袭击事件。但据警方推测，这或许是一起经过策划的袭击。据德国媒体报道，这辆大型卡车突然冲出街道，穿过人行道，冲进了路边的圣诞市场，直到撞上一棵圣诞树才停下来。目前警察已将事故发生街道全部封锁。并在逐步排查解封路段。

　　现场仍能见到卡车撞毁的市场展台。人民日报记者冯雪珺摄

　　【一名嫌犯已被抓获】

　　德国《时代》周报网站19日23时消息称，冲进柏林闹市区圣诞市场的卡车隶属一家波兰货运公司。另据波兰媒体报道，自18日16时起，该货运公司就和卡车司机失去了联系。这辆货车本应将一批钢架从意大利运往德国，并计划于20日在德国柏林卸货。目前不排除该卡车在冲进人群前遭遇绑架挟持的可能。

　　柏林警方发言人对本报记者表示，与该事件相关的一名嫌犯已被捕，当场死亡的肇事卡车副驾驶员国籍也已确认，为波兰籍。德国内政部部长德梅齐埃表态，此事涉及一场人为袭击。德国政府发言人赛伯特表示，德国总理默克尔将与内政部与柏林政府保持密切联系，关注这一事件的发展。

　　封锁线外停放的卫星直播车。人民日报记者冯雪珺摄

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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