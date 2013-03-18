石家庄雾霾持续爆表 全市中小学仍在正常上课

原标题：石家庄雾霾持续爆表中小学仍在正常上课

雾霾中的石家庄一中。摄影/孙俊彬

京津冀及周边地区从12月16日开始的重污染天气到了20日进一步加剧，河北石家庄、辛集、邯郸3市AQI出现“爆表”。其中，石家庄市空气污染最重，19日市区内“世纪公园”监测点PM2.5和PM10一度双双突破1000微克/立方米。不过，即便遭遇如此严重的污染，石家庄市的中小学仍然没有放假，学生都在正常到校上课。

12月19日下午5时，位于石家庄市区兴凯路187号的石家庄二中，放学回家的学生门普遍戴着口罩，黄昏中，路上能见度极低，城市建筑物笼罩在雾霾中。界面新闻记者查询到，此时实时空气质量指数(AQI)已经爆表。

根据河北气象局的预报，今明雾霾仍将继续扩大。北京、沧州等城市19日已经开始停课5天。而石家庄从16日Ⅰ级应急响应以来，中小学和幼儿园一直正常上课。

孙子在上小学的大学老师王欢(化名)认为，“学习也是为了生活，pm2.5这么严重，把身体搞坏了，学习的意义在哪”。

市民赵函(化名)儿子本周一正常上课，对此她感到不解，“我打石家庄政府热线12345，对方说没有接到上级通知，我们不能停课”，赵函说。

石家庄二中的一名行政人员证实学校正常上课。她告诉界面新闻，“这两天有接到家长反映的情况，但是因为学校没有自主停课的权力，所以只能等教育局等通知”，她还补充，“目前我们停止一切户外活动”。

界面记者致电石家庄教育局对公热线求证，线路一直处于忙碌中。

此前，石家庄教育局曾为停课闹过一次“乌龙”。

根据新华社报道，11月31日晚上十时许，石家庄教育局在官网称，因市政府启动重污染天气红色(Ⅰ级)应急响应，中小学校、幼儿园(含民办，以下统称学校)停课。但四个小时后，官网消息又改成了正常上课，停止一切户外活动。

界面新闻了解到，按照《河北省重污染天气应急预案》要求，河北省于12月16日启动应急响应。

而根据《河北省重污染天气应急预案》，启动Ⅰ级应急响应后，接到红色预警且空气质量指数(AQI)日均值达到500时，在市、县(市、区)教育主管部门指导下，有条件的学校可采取停课措施。对已经到校的学生，学校可安排学生自习；对未到校的学生，学校可通过远程教育等方式，安排学生在家学习。