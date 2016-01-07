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市民听信偏方生吞鱼胆清火 火没降下来险些丧命
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-12-20 15:00
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原标题：男子听信偏方生吞鱼胆清火 火没降下来差点丢命

在民间，有这样一种传言，称吃蛇胆和鱼胆可以明目和清火。前不久，宁波北仑的谢先生听信了这个传言，独自吃了一条草鱼的鱼胆，结果险些丧命。

昨天下午，记者从北仑区人民医院了解到，生鱼胆中含有多种毒素，即使吃的量很少也可能导致中毒。其中一种叫做“胆汁酸”的毒素，严重到可以危及生命。此外，鱼胆中含有的毒素非常耐高温，不论生吞、煮熟或者泡酒喝，都不会被破坏。

吃了草鱼的鱼胆

男子肝功能出现损害

谢先生今年40多岁，在宁波北仑已经做了多年生意。近段时间，他感觉自己体内火气很旺，就想吃点什么来清清火。他忽然想起，常听人说鱼胆清热解毒，还可以明目。

当天中午，谢先生从菜市场里买来了一条草鱼，并取出鱼胆，小心翼翼地将鱼胆整个儿地泡在白酒里，一口吞下。然而，自鱼胆吞下之后，谢先生就隐隐感到不对劲，并出现腹痛腹泻、呕吐的症状。虽然频频跑厕所，但他以为那只是肠胃不适，就随便吃了点药。

没想到，接下去两三天谢先生仍然呕吐腹泻不止。他赶紧去旁边的诊所又开了药，但是效果甚微。

这时候，来家里做客的邻居告诉他，听说有人吃鱼胆中毒了。谢先生这才意识到，自己的症状可能也是和吃鱼胆有关。

当天晚上，家人赶紧把他送到北仑区人民医院。经检查，谢先生出现了较为严重的肝功能损害——正常人的肝酶是40至50U/L，而他的肝酶则已超过2000U/L，同时还伴有急性肾功能衰竭等症状。

之后，谢先生就被送入ICU抢救。经过紧急抢救，当晚谢先生转危为安，并转入该院肾内科病房继续住院治疗。

鱼胆胆汁所含生物毒素耐高温

医生建议禁食鱼胆

昨天下午，北仑区人民医院肾内科副主任吴复泉告诉记者，谢先生已经住院治疗两周，目前，他的各项体征较稳定，但还需要隔天进行血液滤过治疗。

那么，谢先生的病状是否与他食用的鱼胆有关呢？

吴复泉医生表示，鱼胆的确为苦寒之药，具有清热解毒的功效，可以清热明目和退翳消肿。还有人认为鱼胆可以止咳平喘。因此，一些患有眼病或视力不佳的人，以及一些哮喘病患者就希望通过服用鱼胆来治愈自己的疾病。

实际上，中医以动物胆汁入药时，计量都非常小。而对于一般人来说，食用一只二斤重草鱼的鱼胆就可使人中毒。有研究表明，若是食用一只七斤重以上的草鱼的鱼胆，会使人有生命危险。

吴医生说，鱼胆本是鱼类的解毒器官，胆汁中含有极强的毒素，能损害人体肝、肾器官，使其变性坏死。同时，也能损伤人体脑细胞和心肌，造成神经系统和心血管系统的病变，重则造成急性肾功能衰竭而死亡。

此外，食用鱼胆后，患者中毒的程度一般与摄入鱼胆多少有关，鱼的种类、饲养环境不同毒素浓度也会不同。鱼胆中毒发病快，首先表现为恶心、呕吐和腹泻，重者可有神经麻痹、昏迷、抽搐等症状，若不及时救治，会出现肝肾损伤引发心衰直至死亡。

那么，我们究竟应不应该吃鱼胆？应该怎么吃？

对此，吴医生肯定地告诉记者，最好所有鱼胆都不要吃。“我们并不能肯定哪些鱼类的鱼胆有毒，哪些没毒。就目前的研究来看，市场上一些常见的鱼类的鱼胆都是有毒的，比如青鱼、草鱼、白鲢、鲈鱼、鲤鱼等。为了保险起见，还是都不吃为好。”此外，鱼胆胆汁中含有的生物毒素耐高温，不论生吞、煮熟或者泡酒喝，都不会被破坏。

在此，吴医生提醒市民，目前市场上能起到清热解毒、清肝明目作用的可替代药物有很多，大家还是不要一味地相信偏方以及祖传秘制。如若存在怀疑，请在使用“传说中的偏方”之前，多咨询权威专家。本报记者 朱依琼 通讯员 叶飘

来源：钱江晚报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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