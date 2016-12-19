北方多地遭遇重霾侵袭 将有数千万包裹受影响

原标题：菜鸟网络：雾霾影响预计数千万包裹延迟

法制晚报讯 （记者 张鑫）12月16日以来，多达17个省市自治区遭遇大范围雾霾天气过程，多地甚至出现了重度霾，快递配送也受到了一定程度的影响，据菜鸟网络初步计算，可能延迟的包裹将达到4000到5000万。

本轮雾霾天气是今年最严重的一次，多地能见度低于3公里，机场航班、高速公路均受到了严重影响。其中，北京、河北、天津等省市境内高速公路局部路段已经封闭，部分城市还实行了单双号限行等管制措施。

据菜鸟网络预计，受雾霾带来的交通管制影响，北京、天津、河北、陕西、山西、山东、河南、辽宁、吉林、黑龙江等多个省市都会有不同程度的派送延迟。其中由于河北至北京的高速公路几乎全部封闭，周边地区快递时效将受到大幅影响，平均延迟或达0.5~1天左右。

法晚记者了解到，今天，各大快递公司也陆续发布了快递延迟公告，如顺丰公告显示，即日起至12月21日，进出京津冀地区的快件时效预计在原基础上延后0.5~2天。

为了减少对快递员的身体损伤，不少快递公司也给快递员发放了防霾口罩。但是不少快递员表示，带着口罩没有办法好好跟客户交流，影响工作，因此很多人并未佩戴上岗。在此，菜鸟网络也呼吁受影响地区居民对快递员多一些体谅和理解。