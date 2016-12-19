雾霾含病毒会引起传染病系谣言 暂无证据能证明

原标题：朋友圈传雾霾产生病菌实为谣言雾霾会对人体造成危害

朋友圈所传雾霾产生病菌截图

大众网菏泽12月20日讯(记者孔祥申)连日来，菏泽遭遇“十面霾伏”，19日AQI(空气质量指数)达到严重污染。雾霾笼罩之下，一则“雾霾产生的病毒侵害儿童”的消息在微信朋友圈传开。很多家长为此担忧不已。大众网记者今日从菏泽市疾病预防控制中心获悉，网上流传雾霾含有病毒能引起传染病流行等均为谣言。目前没有证据证明雾霾自己能产生病毒。

雾霾产生病菌在朋友圈传开家长担心孩子受伤害

大众网记者从网友发来的朋友圈截图看到，这则雾霾产生的病菌侵害儿童的消息大致内容是：此次雾霾产生的病菌侵害主体为12岁以下儿童，具有传染性。病体特征：咳嗽、扁桃体肿大、上午偶有发烧、下午或晚间发烧特征明显，最低温度在38 。3℃，最高温度在39.4℃。治疗方法：住院。打针吃药能暂时维持却不治本。入院前五天下午和晚间还会维持38.3℃以上高烧。经多次雾霾实践检验，中国雾霾已携带各种传染病菌，尽量减少孩子户外活动。家长们千万不要不当回事！转发！

“这两天朋友圈好多妈妈都在转发这条微信，如果是真的就太可怕了。”家住菏泽市西城的刘女士告诉大众网记者，自己的宝宝刚刚半岁，看到这则消息后十分担心，但又不知道去哪里求证。像刘女士这样担心的不在少数，大众网记者了解到，很多年轻母亲都在转发这条朋友圈，有一位母亲说自己孩子这几天生病了，症状和朋友圈所传一样。

菏泽市疾控中心辟谣雾霾不会产生病菌

针对此事，大众网记者采访了菏泽市疾病预防控制中心应急办主任孙秀华。孙秀华表示，目前没有证据证明雾霾能自己产生病菌，朋友圈所传为谣言。病菌广泛存在于自然界中，传染病的流行发生要有传染源、传播途径、易感人群，人们只要采取适当的防护措施(戴口罩等)就能阻断传播的途径，预防呼吸道传染病的发生。

“冬季本就是呼吸道疾病高发期，具体表现为易犯哮喘、支气管炎等。特别是孩子容易犯季节性扁桃体炎。”孙秀华告诉大众网记者，朋友圈所传的症状类似于呼吸道疾病症状，冬季本属于高发期，雾霾只是一种大气污染现象，不能称之为传染源，市疾控中心也一直严密监测，没有发现传染性疾病异常增高趋势。

雾霾可对人体造成血液中毒、肺水肿等多种危害

那么雾霾的危害到底在哪？孙秀华表示，雾霾的危害主要在于一旦被人从呼吸道吸入，就会沉积于人的肺泡，沉积肺泡的烟尘被溶解后进入血液，容易造成血液中毒。未被溶解的部分被细胞吸收容易破坏细胞造成尘肺。霾中所含有的其他有害物质如二氧化硫主要是刺激人的呼吸道，对人的危害更大。

雾霾严重时，其中的污染物杂质可使人的中枢神经发生病变，引起肺水肿或慢性气管炎，特别是当人们吸入肺部，严重时可导致肺气肿及肺癌等症。霾中的化学烟雾，当浓度达到某一界限后，就会对人的眼睛、呼吸道产生危害。霾中的一氧化碳，当其浓度为900PPm时，人接触1小时就会感到头痛、眼睛呆滞；当浓度达到1200PPm时，人接触1小时就会神经麻痹，有生命危险。霾中的碳氧化物，对人的眼、鼻和呼吸道有强烈的刺激作用，在一定条件下，将对肝、胃和心脏血管系统的功能产生破坏作用。

雾霾天还会影响人的情绪，因为整天天气都处于阴霾沉沉，太阳昏黄阴暗，人体中的松果体会分泌出较多的松果体素，使得甲状腺素、肾上腺素的浓度相对降低。甲状腺素、肾上腺素等是唤起细胞工作的激素，一旦减少，细胞就会“偷懒”，变得极不活跃，人也就会显得无精打采。

针对雾霾产生的危害，孙秀华也给出了几点防护措施。

附有效防护措施：

(1)减少出门是自我保护最有效的办法，尤其是有心脑血管、呼吸系统疾病的人群，更要尽量少出门。必须外出时记着戴口罩，不要开启车窗，减少对呼吸道的污染。

(2)可以暂时减少晨练，尽量选择在10—14时外出。同时，要多喝水，少吸烟并远离“二手烟”，减轻肺、肝等器官的负担。

(3)雾霾天必须外出，回到室内后要做到：洗脸最好用温水，可以将附着在皮肤上的阴霾颗粒有效清洁干净；漱口清除附着在口腔的脏东西；最关键的是清理鼻腔。

(4)在大雾天气升级的情况下尽量不要开窗；确实需要开窗透气的话，开窗时应尽量避开早晚雾霾高峰时段，可以将窗户打开一条缝通风，不让风直接吹进来，通风时间每次以半小时至一小时为宜。