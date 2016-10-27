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女子微信群抢到大红包不接龙 被群主打成脑震荡
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 大洋网-广州日报 2016-12-20 09:24
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原标题：抢到大红包不接龙女子被打成脑震荡

抢到微信红包后，你有再发红包吗？广东女子周某因为在微信群抢到一个200元的最大红包后，没有遵守群规及时再发出红包，结果引发纠纷，被群主打成脑震荡。事后，周某将群主告上法院要求赔偿医疗费、精神损害抚慰金等共计6800元。记者昨日获悉，群主最终被判赔偿4685.8元。

文/广州日报记者章程 通讯员徐冰琪、宋志宏

在广东五华县从事服装生意的周某与曾某本是微信好友，两人同在一个由曾某创立的微信群中。群主曾某为这个微信群还制定了群规，规定“凡是抢到最大红包即手气最佳者，要把钱发出去”。

周某抢到200元最大红包

今年6月底，周某抢到了一个最大红包200元，当时，她并没有将这200元再发出去。因为周某的行为严重“违反”了曾某制定的群规，为此招来不满，引发纠纷。曾某认为，他作为群主有义务执行群规，让群规得以实施。两人多次在群里协商未果，之后约定当面解决。

今年7月的一天下午，双方见面时还未来得及协商，曾某便用拳头打伤了周某，导致周某到医院住院治疗10天，并被诊断为脑震荡、多处软组织挫伤及右侧顶骨骨质改变。后经鉴定，周某的损伤程度为轻微伤。

今年8月，在与曾某协商无果的情况下，周某只好向法院起诉，要求依法判令曾某赔偿其医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、通讯费、后续治疗费及精神损害抚慰金合计6800元。

群主辩称打人事出有因

本案庭审过程中，周某诉称，在她住院期间，家人停止手头上所有工作，轮流照顾她，为她花费了许多时间和金钱，但曾某却毫无诚意解决此事，所以她实在没办法只能起诉。

对此，曾某辩称，自己不可能负主要责任，整件事周某也有过错。曾某称，自己没有打周某的头部，住院医疗费用与他无关。曾某还说，周某没有把最大的红包发出去，之后是周某先叫人来打他，为此他才出手打周某。此外，因为周某的男朋友向他借了10000元一直没有还，还欺骗他去福建，甚至口头威胁要10万元买他一只手，所以他才与周某发生争执。

法院：致伤他人应担责

广东五华法院审理后认为，本案属生命权、健康权、身体权纠纷。周某与曾某因手机微信上抢200元红包而发生争执，曾某将周某打伤，导致周某住院治疗。后经公安局鉴定伤情为轻微伤，故曾某应对周某受伤导致的损失承担全部赔偿责任。根据相关法律的规定和周某提供的证据，依法判令曾某赔偿周某4685.8元。

法官有话说：

微信群群规无法律约束力

微信群别乱加谨慎抢红包

受访法官指出，微信抢红包只是茶余饭后的消遣活动，发红包抢红包只为博大家一笑，切不可过分在意，为红包而引发争执、甚至打架是非常不理智的，轻一点可能引发赔偿，重一点可能触犯刑律，为这点小钱确实不值。群规之类的规定只是为了规范微信群聊天和其他行为，并没有法律约束力，不应以为自己是群主就可执行所谓群规，那是非常幼稚可笑的。在此告诫大家，抢红包需谨慎，微信群也不要随便乱加。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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