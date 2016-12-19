女子自称南京副市长兼亚投行高官 遭民政部戳穿

原标题：她自称南京常务副市长遭民政部点名，是啥来头？

网络电台上，蔡白萍的录音截图

近日，有自称“蔡白萍”的人借助网络等社交媒体发布消息称，只需花5元的报名费，就可以得到50万元“元旦、春节双节救助项目”活动的资助。

12月16日，民政部发布严正声明，称该活动系一起典型的骗局，民政部从未委托“蔡白萍”或其他任何组织或个人开展“元旦、春节双节救助项目”。目前，民政部已经向公安机关报案，并保留向有关人员追究法律责任的权利。

被民政部“点名”的“蔡白萍”到底是何许人也。上游新闻-重庆晨报记者调查起底蔡白萍，这个人真的是南京市常务副市长、亚投行全国执行总裁吗？

南京常务副市长？亚投行全国执行总裁？都是假的

12月16日，民政部网站发布严正声明称，近日，一位自称“蔡白萍”的人假借民政部社会救助司名义，通过网络等方式到处散布关于开展“元旦、春节双节救助项目”活动的信息。

声明显示，蔡白萍对外宣称只需交5元报名费，就可以得到50万元资助。而民政部将其行为定性为典型的骗局，并且向公安机关报案。

在百度搜索里，输入“蔡白萍”和“亚投行”这六个字，能搜索到的信息不多，只有21条。

这21条信息中，有17条来自百度知道的提问，且大部分网友的提问内容都和蔡白萍“显赫”的身份有关——南京市常务副市长、亚投行全国执行总裁和民族资产冻结委员会负责人。

知情人士向上游新闻记者提供了两张蔡白萍的任命书，其中一份上显示，任命蔡白萍为民族资产冻结委员会负责人，任命机关为国务院、财政部、民族资产冻结委员会和中华国际梅花协会。落款时间为2016年5月20日。

另外一份中央组织部编号为2016第中组(281)号任命书显示，任命蔡白萍为江苏省南京市人民政府常务副市长。

上游新闻记者通过南京市政府网站查询到，南京市政府正副市长和秘书长等9名领导中，并没有蔡白萍这个人，甚至连姓蔡的都没有。

那么，亚投行的身份呢？亚洲基础设施投资银行是亚投行的简称，这是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持基础设施建设，成立宗旨在促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化的进程，并且加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。总部设在北京。亚投行法定资本1000亿美元。

据中国经济网报道显示，亚投行的治理结构分理事会、董事会、管理层三层。理事会是最高决策机构，每个成员在亚投行有正副理事各一名。董事会有12名董事，其中域内9名，域外3名。管理层由行长和5位副行长组成。

目前，亚投行的理事会主席为楼继伟，行长为金立群。

从管理结构上来看，亚投行不会存在一个名为“全国执行总裁”的职位，人事上更不会存在蔡白萍这个人。

北京海淀检方：民族资产冻结委员会系诈骗组织

网传的任命书

既然南京市政府和亚投行都没有蔡白萍这个人，那么民族资产委员会又是怎样一个组织呢？

上游新闻记者从北京市检察院主办的北京检察网了解到，早前有传闻称在中国大陆和海外有一批价值数亿元的民族资产，如果能够找到守宝人，并取得守宝人的信任，就可以拿到这些财产。但事实上，所谓的“民族资产解冻”就是一个彻头彻尾的骗局。

据北京检察网介绍，海淀检察院在2009年5月20日，就受理了一件以向国家捐献民族资产为名诈骗的案件。

上游新闻记者了解到，犯罪分子以向国家捐献需要启动资金为由，实施了多起诈骗活动，最后查明的数额就达50余万元。

2009年9月1日，海淀法院依法作出判决，对两名犯罪分子以诈骗罪判处有期徒刑十一年，罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年。

由此可以看出，民族资产冻结委员会系诈骗组织，并且其违法行为已经受到了法律的惩处。那么，为什么蔡白萍如今仍能在网上“招摇过市”呢？

有知情人士向上游新闻记者透露称，蔡白萍就是个彻头彻尾的江湖骗子，并提供了蔡白萍所谓的身份证号码，该身份证号码系江苏省徐州市，持证人为为女性，出生于1950年11月28日。

蔡白萍曾在网上讲课，号称交110元入会就能成富翁

南京市政府网站公布的机构领导名单内，没有蔡白萍的名字

除了关于蔡白萍的传闻和相关信息外，知情人士还爆料称，在一个网络电台APP里，蔡白萍经常会发布一些讲话，许诺各种巨额回报的项目诱骗更多的受害者。

上游新闻记者从这个网络电台搜索到了蔡白萍的讲话录音，其中一段2016年10月26日的录音被播放了6万次。

在该段录音中，蔡白萍称网上对自己的抨击是抹黑，而自己是清白的。同时，蔡白萍表示，自己的能力是天生的。

“我喜欢学习，我喜欢思考，我更喜欢帮助弱势群体。所以我在弱势群体中，我永远是强势的。”蔡白萍在录音中声称，自己连科长都没有当过，就被群众选举为领导。

在蔡白萍的录音中，除了标榜自己的能力和号召力外，谈论更多的内容却是如何投资赚钱。蔡白萍进而称，自己的生活条件是身边人中最优越的，这些都是靠自己投资才得到的。

值得注意的是，在录音中，蔡白萍曾多次提到亚投行、投资、报单等内容。

“你投入50块钱，还有2个30块钱的费用，是必须交的。”蔡白萍在录音里说，这里面的钱是办证费用和税费，只要投资了这个十块八块的钱，就可以拿回更多的钱。“只要你相信这个钱存在，它就一直存在，穷苦的人要坚定相信，赶快行动，真的再没有机会，你得到的是改变命运。”

虽然，蔡白萍一直强调要相信自己能赚钱的讲话，但上游新闻-重庆晨报记者从录音中没有听到其提到具体的投资项目。

在网上，针对蔡白萍的讲课内容，有网友在百度贴吧留言称，蔡白萍就是打着亚投行“全国执行总裁”的幌子搞传销的。