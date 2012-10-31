洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

外国女子呼吁胸部解放 遭游人围观拍照
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国网 2016-12-19 15:07
分享到：

　　原标题：妹子脱光上衣呼吁胸部解放，却遭游人异样眼光围观拍照

　　[妹子脱上衣呼吁胸部解放，却遭游人围观拍照]周六，在新西兰奥克兰的海滩上有一群男男女女脱掉了上衣，支持胸部解放运动：

　　但是，他们万万没想到...这一举动却引来无数吃瓜群戴着有色眼光的围观。。。很多游客拿起相机，对着赤裸上身的女性拍照...

　　22岁的姑娘Grace Blundell是这次活动的组织者，她表示希望女性能有更多的选择权，可以穿任何她们想穿的衣服，不用觉得不自在，不会被性别化。她不希望因为自己是女性，就要在穿着上遭受他人的指指点点。

　　Blundell之所以会加入这项运动，是因为她收够了男人朝她吹口哨，她觉得必须得展出来反抗，不管反抗的行为有多么富有争议。

　　许多和Blundell一起加入到这项运动中的人也都有着这样的理想。

　　Blundell说当她脱掉上衣只穿比基尼短裤坐在沙滩上时，她觉得浑身充满力量！但是，别人异样的目光也让她觉得很困扰。

　　对于Blundell来说，吸引到他人的关注是好事，这样可以让更多的人意识到她们所争取的事情。但是，并非所有的目光和关注都是积极的。

　　当天，许多游客一脸震惊的拿出相机，对着她们拍照，对于Blundell来说，这些人拍照并不是因为理解他们的所作所为，而是从一种性意味浓厚的角度来看待这件事的。

　　Blundell说她也不好站出来和那些拍照的游客发生冲突，因为这样是和她们的初衷相违背的。

　　Blundell知道要达成理想，他们还有很长的路要走，但她也觉得尽头是无限光明的。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·食药监总局通报8批食品不合格 天猫1号店被点名
  • ·小伙躺着玩手机内眼角被砸 躺着玩手机的危害有哪些
  • ·女子患洁癖每天洗手几十次 母亲无奈打110报警
    		•
    卫生间有异味？对症下药才有效
    卫生间有异味？对症下药才有效
    明年房地产市场怎么走？中央透露这些信号
        12月16日正式闭幕的中央经济工作会议，对中国房地产市场提出了新的定位和工作部署，“房子是用来住的，不是...
  • ·住建部：违法建筑必须治理
  • ·［房产］腾笼换鸟 购买“养老房”时记住这些注意事项
  • ·［房产］卖房违约：如何防止房屋买卖卖房违约
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳12家企业跻身豫企百强
  • 女子嫌丈夫给钱少拒过夫妻生活 被丈夫...
  • 出纳挪用1500万公款买理财产品 获利36...
  • 黑龙江烟草局违规在京购6000万房产 设...
  • 村主任大摆宴席村会计帮忙收礼 村民不...
  • 团伙研发软件直播淫秽表演 10天打赏金...
  • 2月大婴儿游泳馆游泳后高烧不退 被诊...
  • 公安部A级通缉10名重大盗抢骗犯罪在逃...
  • 交警官微卖萌提醒戴头盔:避免被开豪车...
  • 2016中国（洛阳）第七届电子商务大会...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    查社保卡信息 可携带身份证到这些网点查询
    精彩图片
    小镇唯一居民 只有猫狗...
    谭维维异国街拍 表情鬼马
    这是人类给地球留下的...
    吴敏霞宣布退役 致辞中...
    精彩热帖

    洛河采风

    洛阳入冬来最大雾霾

    凌波芦苇荡拍车模

    专业做鸡！
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    戴向宇陈紫函夫妇...

    柳岩化身印度舞娘...

    王源多角度完美自拍

    王中磊下厨有模有样
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605