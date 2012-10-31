外国女子呼吁胸部解放 遭游人围观拍照

原标题：妹子脱光上衣呼吁胸部解放，却遭游人异样眼光围观拍照

[妹子脱上衣呼吁胸部解放，却遭游人围观拍照]周六，在新西兰奥克兰的海滩上有一群男男女女脱掉了上衣，支持胸部解放运动：

但是，他们万万没想到...这一举动却引来无数吃瓜群戴着有色眼光的围观。。。很多游客拿起相机，对着赤裸上身的女性拍照...

22岁的姑娘Grace Blundell是这次活动的组织者，她表示希望女性能有更多的选择权，可以穿任何她们想穿的衣服，不用觉得不自在，不会被性别化。她不希望因为自己是女性，就要在穿着上遭受他人的指指点点。

Blundell之所以会加入这项运动，是因为她收够了男人朝她吹口哨，她觉得必须得展出来反抗，不管反抗的行为有多么富有争议。

许多和Blundell一起加入到这项运动中的人也都有着这样的理想。

Blundell说当她脱掉上衣只穿比基尼短裤坐在沙滩上时，她觉得浑身充满力量！但是，别人异样的目光也让她觉得很困扰。

对于Blundell来说，吸引到他人的关注是好事，这样可以让更多的人意识到她们所争取的事情。但是，并非所有的目光和关注都是积极的。

当天，许多游客一脸震惊的拿出相机，对着她们拍照，对于Blundell来说，这些人拍照并不是因为理解他们的所作所为，而是从一种性意味浓厚的角度来看待这件事的。

Blundell说她也不好站出来和那些拍照的游客发生冲突，因为这样是和她们的初衷相违背的。

Blundell知道要达成理想，他们还有很长的路要走，但她也觉得尽头是无限光明的。