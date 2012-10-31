福岛核事故令日本大量二手车辐射超标 出口被禁

中新网12月19日电 据日本共同社报道，据日本行业团体的统计结果显示，自福岛核事故发生的2011年至2016年10月底的约五年中，在日本全国14个港口设施办理出口手续的部分二手汽车及重型工程机械被检测出放射性物质超出国家标准，总计约有1.3万辆被禁止出口。

报道指出，虽然污染源无法特定，但由于核事故前没有被检测出放射性物质的先例，事故后被污染的车辆流通至各地的可能性很高。

据悉，被禁止出口的汽车及工程机械中，可能大部分已由商家在清洗之后出售。高峰期出现在2012年，共检测出6544辆。虽然2015年降至239辆，呈现出减少的趋势，但政府及相关商家仍需采取对策。

用于出口的二手车及重型工程机械买卖主要通过拍卖进行，因日本国内的交易未规定需进行辐射测定，所以存在不少在不知污染的情况下就买入车辆的事例。

行业团体“日本港运协会”(东京)的统计中未包含汽车及工程机械拆解后出口的情况，因此实际被污染的车辆及机械数量有可能更多。

对此，日本环境省虽表示“若经过核去污让辐射量降至标准上限以下，再利用及出口方面不存在问题”，但日本政府在福岛第一核电站周围的疏散区域实施的去污作业将于2016年度结束，无法出口的汽车与工程机械的数量今后也有可能增加。

据日本港运协会介绍，根据日本国土交通省的指针，若表面辐射量为每小时0.3微希以上，则将禁止出口并退还给发货者。若表面辐射量达到每小时5微希以上将予以隔离，并通报政府有关部门。

2011年8月至2016年10月期间，表面辐射量每小时0.3微希以上的汽车与重型工程机械约有1.3万辆，2016年在截至10月底共有146辆。而上述期间内，表面辐射量达到每小时5微希以上的共有90辆，2014年8月以后没有发现该检测结果。

从港湾来看，日本川崎港(位于神奈川县)居首，共检测出7892量；其次为横滨港(位于同县)和名古屋港(位于爱知县)，分别为2746辆和978辆。

福岛县的商家坦言：“关于去污作业中使用的汽车及重型工程机械的再利用，在日本国内由于形象受损受到担忧，实际上只能出口给有需求的东南亚等地。”