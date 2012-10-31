菲总统杜特尔特：美国可以驻军 但必须先交钱

原标题：菲律宾总统杜特尔特：美国可以驻军但必须先交钱

[观察者网综合]对于如何处理美国驻军，菲律宾总统又提出了一个新方案。杜特尔特想把两国防务合作变成“简单的金钱交易”。想来驻军可以，“那你先交钱啊”。

菲律宾总统杜特尔特(资料图)

菲律宾《每日问询者报》12月18日报道称，总统杜特尔特在周六(17日)晚间出席一名参议员生日晚宴时，对听众表示：“根据最高法院的意见，《访问部队协定》(Visiting Forces Agreement，VFA)并不是正式条约。所以你们(美国驻军)赶快卷铺盖从我们国家消失。”《访问部队协定》签订于1998年，这份文件为美国在菲驻军提供了法律基础。

杜特尔特也没有把话说绝：“(如果)你们(美国驻军)还想回来？那付钱给我们啊。你想在这儿设基地？交钱啊。让它(美菲防务合作)变成纯粹简单的金钱交易，我想那样会更好。”

菲律宾总统又对美国驻军“开炮”，源于美国政府15日的一项决定。

美国驻菲大使馆15日称，美国官方外援机构“世纪挑战集团”决定明年起暂缓向菲提供一项总额约4.3亿美元的五年期援助。理由就是“严重忧虑”杜特尔特的大规模扫毒行动所引发的“法治问题”。

美方将此举视为对杜特尔特政府“人权和法治问题”采取的一项实质性回应。

杜特尔特在17日凌晨对美国暂缓援助回应称：“那就以牙还牙喽。如果你们能这么做，那我们也能，有来有往。”

他当时提出的报复措施就是驱逐美国驻军。“我们不需要你们……美国，再见。你们就准备好离开菲律宾吧，准备好《访问部队协定》被彻底废除。”

杜特尔特当时还揶揄道，“如果我们真(像美国说的)那么危险……那你们为什么不干脆离开？”但经过了一天，他显然感觉还是“跟美国人提钱”更划算一点。杜特尔特表示，当他重新审视美菲另一份军事文件《强化防务合作协议》后，将“很快”做出决定。

10月6日美菲联合军演中，两国军人共同训练

美国国务院一名发言人表示，美方已经注意到杜特尔特的表态，不过菲方尚未就改变双方合作一事通知美方。

菲律宾外交部长亚赛16日也表示：“如果美国这次推迟对菲援助的决定目的是让我们屈服，那我们办不到。”

杜特尔特上台以来一直坚持“铁血禁毒”，因此屡遭欧美及国际组织诟病。他在10月初就坚持，不会为了那么一点援助就对外国言听计从，“再苦我们也要坚持下去”。

此外，这其中或许还存在一些私人因素。杜特尔特之前为了躲奥巴马甚至在APEC会场上装病。他本次又表达了对奥巴马的不满：“我现在就等奥巴马下台了。他消失了，我才会重新考虑下。”

所幸，杜特尔特与奥巴马的继任者似乎颇为投缘。他赞扬特朗普与自己风格举止相似，是“一路人”：“他的措辞口吻就跟我一样，我喜欢。物以类聚，人以群分。”