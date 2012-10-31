奥巴马警告特朗普：不要挑衅“一个中国”原则

本文来源：央视新闻综合

当地时间12月16日，美国总统奥巴马在白宫举行年终记者会，首次就特朗普近期在台湾问题上的言行表态，警告美国当选总统特朗普，不要试图挑衅“一个中国”原则。

奥巴马：必须想清楚后果

美国当选总统特朗普日前表示，他完全理解一个中国政策，但不明白美国为什么必须受一个中国政策束缚，除非美中就贸易等其他议题达成协议。对此，奥巴马昨日在白宫举行年终记者会时强调：

‘一个中国’是中国国家概念的核心，如果你要改变这种认识就得考虑好后果，你就必须想清楚后果，因为中国人不会用它来做交易。中国应对此问题的方式将不会与处理其他问题的方式相同，甚至和处理美中间存在紧张的南海问题的方式都不一样。台湾问题涉及到中国如何看待自身这一核心问题，中国在这个问题上的反应可能会非常显著。

在回答特朗普有关台湾的言行对美国对华政策和美中关系影响的问题时，奥巴马表示：

考虑到美中关系的重要性，考虑到世界经济、国家安全和美国在亚太的存在都与此相关，考虑到中国在全球事务中日益上升的作用，也许没有任何双边关系比美中关系更显著，所以如果美中关系破裂或走向冲突模式，所有人都会面临更糟的局面。

奥巴马建议特朗普使用系统性的、深思熟虑、且有目的的方式来处理外交政策。他表示，自己给特朗普的建议是，在开始与外国政府开展很多互动之前，特朗普应先确保团队就位，让团队了解过去所发生事情的完整简报、了解未来的机遇和潜在的陷阱在哪里，掌握奥巴马政府从过去8年来的经验中学到的东西，掌握以上所有信息，以便做出好的决策。

德、法、澳这样回应

针对特朗普对台湾问题所发表的言论，德国、法国、澳大利亚均陆续作出回应。

德国总理：坚持“一个中国”政策立场不改变

“我们仍然坚持‘一个中国’政策，我们不会改变我们的立场”，德国总理默克尔12月12日在柏林说。

默克尔/资料图

同时，德国联邦议院外交委员会主席诺贝特·勒特根警告称，特朗普的行为将适得其反：中国不会让步，而是会强化自己的立场，中美关系将会恶化。如果特朗普真的背离了不承认台湾的政策并冒险让对华紧张关系升级，那将给欧洲带来“负面影响”。

法国外长：特朗普挑战“一中原则”极不明智

法国外长艾罗12月14日在接受媒体采访时表示：“中国是一个大国。我们可以和中国有分歧，但不能对合作伙伴说这样的话。让中国感到自己的统一受到质疑，这是极其不明智的。”

△艾罗/资料图

艾罗进一步指出：“我们要避免让事态失控。所以我希望(特朗普)新团队能够学到足够多的东西，这样我们才能更加沉着冷静、更负责地去应对不确定的世界。”

澳外长：明确坚持“一个中国”政策

澳大利亚外长毕晓普近日在接受媒体采访时表示，澳大利亚明确坚持“一个中国”政策。毕晓普称，自1972年中澳两国建交以来，澳大利亚始终坚持“一个中国”政策，这对于维护区域和平稳定具有重要意义。

毕晓普/资料图

前澳大利亚总理陆克文也于13日对美国作出忠告称，“一个中国”政策是世界各国与中国打交道的基石，并告诫台湾要在一中问题上谨言慎行。

针对这一系列表态，中国外交部发言人耿爽表示了赞赏，同时他也强调，一中原则是中国与各国发展关系的前提和基础。