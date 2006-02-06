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南非男子卖草药暴富 把钞票当衣服穿(组图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 国际在线 2016-12-17 11:21
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　　德拉米尼穿着“钞票服”参加葬礼引发争论。(网页截图)

　　国际在线专稿：据美国Oddity Central网站12月14日报道，南非农戈马市(Nongoma)的迈克尔·安迪勒·德拉米尼(Michael Andile Dlamini)是一位非常成功的草药商，也赚了很多钱。但他的炫富方式却十分另类——把钞票当衣服穿，他也因此被称为“身上滴钱的人”。

　　但是为了确保安全，通常德拉米尼贴在身上的钱不多，并配有保镖随时保护。德拉米尼已经穿着“钞票衣”参加了好几场活动，最近还参加了葬礼，在社交媒体上引发争论，许多人认为这属于不敬行为。

　　现年33岁的德拉米尼称，他12岁时在梦中听到了祖先的声音，被告知哪些树木和植物可以混合成药。但他当时没有太在意，直到2011年他才开始再次研究这些奇怪的梦。最终，德拉米尼成为草药商。

　　德拉米尼的药水和药膏从一开始就受到当地人的追捧，这些药水包括能促进性欲的草药、可消除粉刺和妊辰纹的“幸运香皂”以及祝福药水等。他通过出售这些药物每天可收入1000到1500美元(约合人民币6934元到10400元)。

　　由于这些“神奇”的药物，德拉米尼在南非几乎已经无人不知。但他想用更好、更不同寻常的方式炫耀自己的财富。德拉米尼从2014年开始穿“钞票衣”，自此后始终坚持这个习惯。德拉米尼说：“我帮助过的人将钱别在我的衣服上，无论我去哪里，都会吸引很多人的目光。”(杨柳)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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