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美国体操界惊爆丑闻 368名青少年运动员曾遭性侵
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中新网 2016-12-17 11:21
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　　中新社休斯敦12月16日电 美国《印第安纳波利斯星报》经过9个月的调查发现，在过去20年中，至少有368名美国青少年体操运动员可能遭到过性侵，而美国体操协会疏于管理。受害者中不少是未成年人，几乎所有人都是女孩。

　　《印第安纳波利斯星报》16日透露，该报和《今日美国》联合对全美数千页警方档案、法庭案件和儿童福利机构等公共记录进行分析后发现，美国体操馆内儿童遭性侵或性骚扰是如此普遍。超过100名体操教练、体操馆老板和馆内其他成人工作人员被指控某种性侵犯。至少368名受害者涵盖从体操初学者到奥运选手，年龄最小的仅6岁。研究表明，可能高达65%至80%的受害者从不报告遭受过性侵，因此实际数字可能高得多。

　　为期9个月的调查显示，美国体操协会对竞赛成功的奖励优于一切，对性侵事件疏于监管，允许那些接受调查的嫌疑人继续与体操运动员一起工作，有时这些人不会受到任何惩罚，也不会被取消会员资格。当受害者们报告被性侵时，往往还遭到质疑。部分受害者曾收到来自协会的施压，告知不能起诉著名教练。

　　总部位于印第安纳波利斯的美国体操协会，是美国最大的体操组织和国家管理机构，负责处理美国体操运动员的奥运资格、设置规则和赛事等，旗下有125000名运动员，25000名“专业成员”、包括教练员和3450个在全美各地的俱乐部。

　　美国体操协会否认该机构是任何不法行为的同谋，其通过ESPN发表声明说，“协会将保护运动员放在首位，一直积极帮助教育体操社区并将继续在管辖范围内采取一切可用的惩罚措施，完全配合执法。”美国体操协会董事会主席保罗·帕里拉表示：“在整个报告和处理性侵行为的过程中，我们都尽最大努力尊重每个运动员，为他们提供关怀和支持。”此前，美国体操协会主席史蒂夫·彭尼曾否认媒体关于协会组织领导人监管教练性侵不力的报道。

　　《印第安纳波利斯星报》这份调查，是伴随一项为期一年的美国体操性侵丑闻而深入展开的。就职于密歇根州立大学的前美国国家体操队资深队医纳赛尔，16年前借治疗按摩机会性侵两名女运动员，其中一人为2000年美国奥运女子体操队一员。纳赛尔今年9月被学校解雇，随着司法进程的深入，指控他的人数升级到30人，并导致其在11月被当局逮捕，面临三项对未成年人性侵的指控。

　　为儿童遭虐待和医疗疏忽提供资金的非营利智库“美国儿童”首席执行官马尔奇·汉密尔顿指出，体操界的性侵行为并不罕见，其规模可能比9个月调查所显示出的要大得多。她推测，368名受害者的数字“严重缺失”，实际案件数量可能会高出三至五倍。专家指出，从父母、运动员到体操官员每个人都需要更加警惕，采取更积极的措施确保弱势儿童的安全。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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