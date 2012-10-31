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外媒：实验鼠衰老被逆转 延长人类寿命成为可能
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 参考消息网 2016-12-17 11:22
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　　参考消息网12月17日报道外媒称，由西班牙人胡安·卡洛斯·伊斯皮苏亚率领的一个研究团队发现了逆转衰老的可能性。该研究团队对一些患有某种疾病的实验鼠进行了细胞重编程，这种疾病加速了实验鼠的衰老过程，结果成功延长了实验鼠的寿命。

　　据埃菲社12月15日报道，这项15日在穆尔西亚发布的研究结果显示，与胚胎状态相关的断断续续的基因表达能够逆转衰老迹象。

　　美国索尔克生物研究所基因表达实验室的专家伊斯皮苏亚认为，这项研究表明，“衰老进程并非只能朝着一个方向发展，这一进程具有可塑性，如果对其进行适当的干预，衰老进程是可以被逆转的”。

　　报道称，研究团队在患有早老症的实验鼠身上实现了对衰老迹象的逆转，并将这些实验鼠的寿命延长了30%。利用这种技术，基因表达实验室让人体皮肤细胞在外观和机能两方面都重返年轻状态。

　　这项发表在美国《细胞》期刊上的研究将帮助人们进一步探索衰老进程中的细胞变化过程，并有助于推动相关医疗应用以及延长人类寿命的研究。

　　伊斯皮苏亚的研究团队将重点放在了细胞重编程上。细胞重编程指的是将细胞内的基因表达由一种类型变成另一种类型。通过这一技术，可以将较容易获得的细胞类型转变成较难获得的细胞类型。

　　细胞重编程由日本学者山中伸弥发明，通过引入4种转录因子，将成体细胞转化为诱导多能干细胞(iPS细胞)。iPS细胞具有与胚胎干细胞一样的分化为各类细胞的能力。

　　报道称，为避免出现副作用，研究人员采用了部分重编程技术。经过这种方法处理后，成体皮肤细胞仍然还是皮肤细胞，但细胞中的衰老迹象减轻了。

　　研究人员利用部分重编程技术干预早老症实验鼠，发现与未接受干预的实验鼠相比，这些实验鼠外表变得更“年轻”，肌体功能得到改善。更重要的是，接受干预的实验鼠寿命延长了30%。

　　伊斯皮苏亚说：“很显然，人体的情况没有实验鼠那么简单。我们知道，要让一个人返老还童比这要复杂得多。”但他强调，这项研究表明衰老是一个可以被干预的动态过程。(编译/田策)

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[ 责任编辑： 刘洁源（见习） ]
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