外媒:印度将试射可携核弹头导弹 射程覆盖中国

参考消息网 12月17日报道据当地媒体报道，印度的战略部队司令部准备12月底或者1月初从印度东部奥迪沙邦沿海的惠勒斯岛试射最终运行构造的“烈火”5洲际导弹。

据日本外交学者网站12月15日报道，由于一些技术性原因，即将进行的测试曾不得不被推迟。一位匿名知情人士告诉《印度时报》：“2015年1月的上一次测试后，‘烈火‘5出现了一些小的技术故障，需要调整其内部的电池和电子构造。这将是三级的‘烈火’5的最后一次测试，这将是一次全程测试，此后战略部队司令部将开始用户测试。”

作为三级固体燃料导弹的“烈火”5射程在5500-5800公里之间，覆盖中国和欧洲，可以携带一枚1500公斤的核弹头。据说印度还正为“烈火”5研究多弹头分导重返大气层运载工具，以确保可靠的二次打击能力。此外，印度已经着手研制“烈火”5之后的“烈火”6导弹，这很可能是一种带有多弹头分导重返大气层运载工具和机动重返大气层运载工具的四级洲际弹道导弹。

印度国防研究和发展组织装备研究委员会主席K。萨尔万2015年4月宣布：“印度最近成功试射具备核能力的‘烈火’5导弹，其射程达到5000公里。但是我们能够开发可以击中1万公里以外的目标的洲际弹道导弹。”这位主席很可能指的就是“烈火”6导弹。

报道称，其实以前的“烈火”1、“烈火”2和“烈火”3导弹主要是为了对付巴基斯坦的核武器而研发的，而射程更长的“烈火”5和“烈火”6则主要是为了威慑中国。“烈火”5将完全是公路机动发射。(编译/刘晓燕)