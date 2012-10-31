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韩媒聚焦总统失踪7小时:沉船当天朴嘴角有淤血
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球时报 2016-12-16 10:13
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　　遭弹劾的韩国总统朴槿惠在2014年4月16日上午9时24分“岁月”号沉船事故发生7小时后才下达指示采取救援措施，朴槿惠失踪的7小时一直是韩国媒体关注的问题。韩国国会14日专门就此举行听证会，朴槿惠是否打了整容针成为焦点。

　　《韩民族新闻》引述青瓦台和美容界多名人士的话称，朴槿惠在沉船事故当天中午12时左右，请美发师到青瓦台给她做了一个半小时的头发，但剩余的5个半小时依然是谜团。

　　据韩国《中央日报》报道，14日的国会听证会上，最大在野党共同民主党国会议员金汉正出示了一张“岁月”号沉船事故发生后朴槿惠嘴角有清晰淤血痕迹的照片，直接质问“朴槿惠当时是否打了用于微型整容的填充针，淤血痕迹是否为填充手术后的痕迹”。涉嫌为朴槿惠注射填充物的整容医生金英才回答称，应该是注射了类似人体组织的填充物，血管破裂才导致局部淤血，但他否认自己给朴槿惠打过脸部填充针。作为证人出席国会作证的前青瓦台护理军官申宝拉则表示，“岁月”号事故当天，曾向总统官邸转交了漱口水。对此，共同民主党国会议员孙慧媛表示，在接受麻醉进行整形手术后，嘴部会没有知觉，因此一般医生会劝告患者多使用漱口水。曾担任总统咨询医生的金相滿证实，曾亲自给朴槿惠做过两三次胎盘注射。他还承认，当时是在无主治医师的情况下单独为朴槿惠实施了治疗。

　　韩国舆论认为，总统当然可以接受美容手术，但“岁月”号事故发生后，朴槿惠在举国上下沉浸在悲痛时仍接受美容手术，令人难以理解。(驻韩国特约记者王伟)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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