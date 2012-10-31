俄潜水员6米深水池中玩假人挑战仿若“凝固”（图）

据英国《每日邮报》12月13日报道，俄罗斯自由潜水员阿列克谢·莫尔恰诺夫(Alexey Molchanov)和他的学生们拍摄了一则令人叹为观止的视频。视频中，他们没有佩戴任何呼吸设备，在6米深的水池中进行假人挑战，无论是在池底，还是在接近水面的地方，他们都一动不动、仿佛在水池中“凝固”。

假人挑战是一项多人游戏，要求人们像橱窗里的假人模特那样摆好不同的造型，不眨眼、不出声、一动不动，再由摄影师拍下全程。莫尔恰诺夫团队的假人挑战是目前为止对该游戏最为大胆的尝试。在视频中可以看到，有的潜水员们在同伴身上做冲浪动作，有的在池底摆出战斗中的姿势，离水面比较近的人则紧贴池壁摆造型。

莫尔恰诺夫是莫斯科自由潜水联合会的老师，令人难以置信的是，他一次能在水中屏气8分33秒。在网上看到了假人挑战的视频后，他决定在6米深的水池来进行这个挑战。定期的自由潜水让他能在水下屏息，并进行几分钟的自由活动。在水下完全一动不动绝非易事，但是莫尔恰诺夫和他的学生们却轻松地做到了。从练习到拍摄，整个过程仅花费了40分钟。

莫尔恰诺夫说，人们都认为这简直是不可思议，但是对训练有素的自由潜水员而言，这并不是什么难事。(实习编译：夏盛楠审稿：朱盈库)