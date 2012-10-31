艾伦·锡克去世 曾出演《成长的烦恼》父亲终年69岁

【艾伦·锡克去世】据《好莱坞报道》消息，曾出演了美国经典家庭剧《成长的烦恼》中父亲一角的加拿大演员艾伦·锡克在当地时间13日下午去世，终年69岁。据报道，艾伦·锡克在与儿子打冰球时因心脏病病发，后送洛杉矶地区医院医治无效死亡。锡克最后一次出现在荧屏上还是今年的系列剧《欢乐再满屋》。

艾伦·锡克1947年出生于加拿大安大略，在成为演员之前，他曾经在加拿大广播电视公司做过编辑，后在ABC电视台播出的情景剧《成长的烦恼》中饰演父亲杰森·西佛受到关注。

《成长的烦恼》讲述了住在纽约长岛的西佛一家的日常生活故事，锡克扮演的父亲西佛为了妻子重回工作岗位，决心把心理诊所开回家中，并因此照看起了家中的三个孩子。后来，“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥加入了大家庭中，出演这户人家的养子。

从1985年在美国播出到1992年完结，《成长的烦恼》总共7季，一度取得过美国有线台同时段收视率排名第五。自1990年起，上海教育电视台把该剧引进内地，引发了国内观众的轰动，剧中父亲对子女采取启发式教育的方式，打破了内地观众的传统观念。

多年之后，有中国观众这样写道，“西佛医生是个好爸爸，他真正懂得什么是尊重孩子。有一集，西佛医生和大儿子迈克一起去看体育比赛，他们父子的感情很好，可以像哥们儿一样交心，于是勾肩搭背进入体育场。但到了体育场，迈克忽然看到了自己的同学，迈克的哥们儿都嘲笑他：你怎么还跟你老爸一起来看比赛？十几岁刚刚进入青春期的孩子，怎么能在狐朋狗友面前表现出乖宝宝的形象？于是当着朋友的面开始对老爸冷嘲热讽。这时候，西佛问迈克：你不喜欢跟我一起看球赛吗？迈克说：不是的，爸爸，但我不想让朋友们看不起。于是西佛医生开始配合演戏，他演了一个古板、严苛的老爸，让儿子在朋友面前成为酷酷的青春期叛逆孩子。等儿子同学们走后，父子俩默契地碰了一下拳头。小时候不明白，为什么一个喜剧，要叫《成长的烦恼》。现在渐渐步入人生的中年，才明白，成长中永远有许多痛苦，有许多烦恼，但我们都要笑着面对。只要和爱的人们在一起。”

在2010年的一次采访中，当被问及对于《成长的烦恼》的评价时，艾伦·锡克表示：“我很热爱这部电视剧，而且因此感到骄傲。”这位加拿大演员还说，“这个角色给我的生活、家庭和事业都带来了巨大改变，如果有一天我去世了，我会把这段经历写在我的墓碑上。”