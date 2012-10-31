2016年南京大屠杀死难者国家公祭仪式今日举行

图为公祭仪式现场。

人民网南京12月13日电(王新年、顾姝姝)2016年12月13日上午10时，南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行，抗日战争的老战士、老同志代表，中央党政军群有关部门负责同志，各民主党派中央，全国工商联负责人和无党派人士代表，港澳台同胞代表，为中国人民抗日战争胜利作出贡献的国际友人或其遗属代表，南京大屠杀幸存者及遇难者同胞亲属代表等参加了公祭仪式。

仪式现场，广场西侧巨大的灾难墙，灰黑的底色映衬着“南京大屠杀死难者国家公祭仪式”14个白色大字。在首个国家公祭仪式上揭幕的“国家公祭鼎”威严地放置在公祭台正中。

面向公祭台的左侧是一个巨大的十字架形的花岗岩雕塑，上面写着“1937年12月13日-1938年1月”，这是南京大屠杀发生的时间，在最黑暗的40余天时间里，30万同胞惨遭屠杀。

在面向公祭台的右侧，悬挂着巨大的和平大钟，再远处是一座残缺的城门雕像。在广场的地面上，铺满了白色的石子，寓意30万死难同胞。现场气氛凝重，集会人群入场时，石子碰撞的声音在广场内回响，让人仿佛听到了死难者的控诉。

上午十点，公祭仪式主持人、全国人大常委会副委员长沈跃跃宣布仪式开始，在军乐团伴奏下，全场唱国歌。国歌唱毕，全场向南京大屠杀死难者默哀。凄厉的防空警报声划破了南京上空，汽车、火车、轮船汽笛齐鸣。默哀结束后，军乐团奏响低回空灵的安魂曲。16名礼兵抬起8个巨大的花圈缓步走上公祭台，将花圈安放在灾难墙前。中央政治局委员、中央组织部部长赵乐际发表讲话。最后，南京青少年代表朗诵《南京和平宣言》，南京市民代表撞响和平大钟、放飞和平鸽。

此外，南京市17处南京大屠杀遇难同胞丛葬地、12个社区和部分爱国主义教育基地同步举行了悼念活动。