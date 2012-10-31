洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

2016年南京大屠杀死难者国家公祭仪式今日举行
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 人民网-江苏频道 2016-12-13 16:06
分享到：

　　图为公祭仪式现场。

　　人民网南京12月13日电(王新年、顾姝姝)2016年12月13日上午10时，南京大屠杀死难者国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行，抗日战争的老战士、老同志代表，中央党政军群有关部门负责同志，各民主党派中央，全国工商联负责人和无党派人士代表，港澳台同胞代表，为中国人民抗日战争胜利作出贡献的国际友人或其遗属代表，南京大屠杀幸存者及遇难者同胞亲属代表等参加了公祭仪式。

　　仪式现场，广场西侧巨大的灾难墙，灰黑的底色映衬着“南京大屠杀死难者国家公祭仪式”14个白色大字。在首个国家公祭仪式上揭幕的“国家公祭鼎”威严地放置在公祭台正中。

　　面向公祭台的左侧是一个巨大的十字架形的花岗岩雕塑，上面写着“1937年12月13日-1938年1月”，这是南京大屠杀发生的时间，在最黑暗的40余天时间里，30万同胞惨遭屠杀。

　　在面向公祭台的右侧，悬挂着巨大的和平大钟，再远处是一座残缺的城门雕像。在广场的地面上，铺满了白色的石子，寓意30万死难同胞。现场气氛凝重，集会人群入场时，石子碰撞的声音在广场内回响，让人仿佛听到了死难者的控诉。

　　上午十点，公祭仪式主持人、全国人大常委会副委员长沈跃跃宣布仪式开始，在军乐团伴奏下，全场唱国歌。国歌唱毕，全场向南京大屠杀死难者默哀。凄厉的防空警报声划破了南京上空，汽车、火车、轮船汽笛齐鸣。默哀结束后，军乐团奏响低回空灵的安魂曲。16名礼兵抬起8个巨大的花圈缓步走上公祭台，将花圈安放在灾难墙前。中央政治局委员、中央组织部部长赵乐际发表讲话。最后，南京青少年代表朗诵《南京和平宣言》，南京市民代表撞响和平大钟、放飞和平鸽。

　　此外，南京市17处南京大屠杀遇难同胞丛葬地、12个社区和部分爱国主义教育基地同步举行了悼念活动。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·护士怀抱患儿工作照走红网络 网友：暖到了（图）
  • ·六个孩子就一个“小胖墩”遏制儿童肥胖需合力
  • ·这三种都是病人自己“作”出来的 越接近年关越高发
    		•
    这时尚背景 居然都是马赛克
    这时尚背景 居然都是马赛克
    11月住宅环比涨幅回落 洛阳房价环涨0.37%
        12月11日，某研究院发布2016年11月全国百城住宅价格指数。根据中指院对全国100个城市新建住宅的全样本调查数...
  • ·未来房地产行业发展空间最大是租赁市场
  • ·［房产］年底银行放贷额度紧 ，购房“连环单”需谨慎
  • ·［房产］购房指南：新房签约时应该注意这些问题
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 网友发文称整形时遭医生性侵 当事医生...
  • 暗访郑州各大超市牛排专柜 拼接牛排加...
  • 洛阳地铁1号线、2号线试验段月底开工
  • 奇葩！小伙穿婚纱迎娶帅气新娘
  • 老君山现雾凇景观 玉树琼枝美如画
  • 本周洛阳天气一天比一天好 今日有风...
  • 辣条包装似避孕套引夫妻不和 丈夫怒提...
  • 地铁1号线、2号线试验段月底开工
  • 11月百城住宅环比涨幅回落 洛阳房价环...
  • 5人合谋将工友扔下高楼 冒充家属索巨...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    学校除国家级考试外，可不接收其它社会考试
    精彩图片
    2016，那些难忘的面孔
    航拍壮美的福建永定土楼群
    李晨和范冰冰越来越像 ...
    伊朗古老岩画或有四万...
    精彩热帖

    传承非遗文化 描绘三彩人生

    雨中腊梅更幽香

    自制“望远镜”

    新路灯被毁容！
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    宋茜露香肩优雅迷人

    费玉清与女伴贴身热舞

    刘亦菲约会巴黎

    明媚少女杨幂
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605