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女医生被打致视网膜挫伤 医院恳请公安严惩肇事者
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 来源：澎湃新闻网 2016-12-13 15:22
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　　12月12日，湖南省人民医院官网发文《关于我院呼吸内科女医生受到患者家属暴力伤害的事件经过及声明》，还原12月9日该院发生的一起女医生遭患者母亲伤害的事件经过，并公开谴责故意伤医暴行。

　　微博@湖南公安

　　另据湖南省公安厅官方微博@湖南公安13日上午10点左右发布通报称：12月9日17时45分，芙蓉公安分局定王台派出所驻湖南省人民医院警务室接到该医院报警称：该医院呼吸内科医生杨某被患者家属暴力袭击。警务室值班民警立即带领4名巡防队员赶赴现场，追查已离开现场的嫌疑人钟某洁(女，39岁，湖南耒阳人)，收集受害人及相关证人的笔录信息，并依法立案调查。

　　澎湃新闻从《声明》中了解到，涉事患者刘某钦于10月31日17点02分患者因“胸闷、胸痛1天”入住该医院呼吸二科，并于当日晚间接受左侧胸腔闭式引流手术。

　　11月1日上午，患者在查房中被发现引流管内少许暗红色液体，结合体查考虑为血气胸，后经会诊后转入胸外科行外科胸腔镜手术，术中发现左侧第一肋骨上缘壁层胸膜可见一撕裂粘连带，持续滴血，粘连带约1cm粗(有手术录像资料可证)，后于11月7日出院。

　　据《声明》称，术后患者家属执意认为患者出现血气胸系医院胸腔闭式引流穿刺所致，多次在呼吸科纠缠科主任、管床医生及总住院医师，干扰正常医疗秩序，并言语威胁医护人员。

　　2016年12月4日，患者再次突发胸闷气促，12月5日，患者再次在该医院接受左侧胸腔闭式引流术， 12月9日顺利拔管，于12月10日离院。

　　据《声明》，伤医事件发生于12月9日下午，患者母亲钟某洁来到呼吸一科医生办公室，17：00左右见杨医生(女，呼吸内科主治医师，在职博士研究生)从外科会诊回来，钟某洁再次纠缠杨医生，语言极其恶劣，杨医生仍与她耐心解释，告知其医学上自发性气胸很容易复发，复发率高达40%。但钟某洁情绪激动，丝毫听不进杨医生解释。

　　17:30左右，杨医生接到急诊科会诊申请，遂与钟某洁说：“我现在需要去急诊科急会诊，您反映的情况，我们向科主任和医院相关部门汇报再做进一步沟通”。

　　说完欲起身赶去急诊科会诊，钟某洁突然动手，从背后袭击杨医生，导致其右脸多处抓伤，鲜血直流，眼镜被摔断。

　　现场的其他医务人员将钟某洁拉开后，其态度十分嚣张，仍继续威胁：“我要毁你的容，把你的脸撕碎撕烂，把你千刀万剐！我都有能力承担后果。”

　　受伤的杨医生

　　澎湃新闻注意到，杨医生入院诊断为：右眼视网膜挫伤右眼睑裂伤、脑震荡。

　　《声明》最后称：我院强烈谴责故意伤医暴行，医院将积极配合调查取证，恳请公安部门依法严惩暴力殴打医生的肇事者，还医院以正常诊疗秩序，确保医务人员人身安全。

　　附《关于我院呼吸内科女医生受到患者家属暴力伤害的事件经过及声明》全文(图)：

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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