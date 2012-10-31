DNA认定身份！罗布泊遗骸为失踪地质工作者李中华

据青海公安厅消息，12月2日警方提取遗骸DNA后送检，12月12日19:30，DNA检验结果证实，茫崖大浪滩遗骸身份系四川巴中市龙背乡失踪人员李中华。据李中华弟弟介绍，李中华60至70年代在新疆若羌县失去联系。(央视记者 王宁)

遗物中，写有“李中华”名字的信封。一具在大漠里孤单躺了50余年的遗骸，随着几名捡石爱好者的意外发现，其身上的谜团被逐渐揭开。

【早前报道】罗布泊遇难者亲属：这么多年了，终于等到他的消息

据成都商报12月1日报道，最近几天，一条“寻找在茫崖大浪滩60年代失踪人员亲属”的消息被众多网友关注。发布这条“特殊寻亲信息”的是青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖行政委员会(以下简称“茫崖行委”)公安局官方微信。

11月30日下午，巴中警方发布消息称，经过辖区鼎山派出所民警走访调查，以及结合青海警方提供的信息，初步推测这名罹难人员可能叫李中华。不过，警方表示，对于罹难人员的具体身份，还有待对提取的生物检材科学确认。

成都商报记者赶赴巴中，见到了疑似遇难者李中华的妻子及女儿，并对她们进行了采访。当李家人意外得知疑似失踪父亲的消息时，犹如一声惊雷，“这么多年了，终于等到了他的消息”。

茫崖警方在整理死者的遗物警方供图

大漠惊现白骨随身遗物有信件、防风镜……

茫崖是青(海)新(疆)的咽喉之地，抬头望是“苍茫之崖”，低头看是西域楼兰……这片人迹罕至的沙漠也是捡石爱好者的天堂，如果运气好，准能捡到一两块称心如意的石头。

10月的一天，一名捡石爱好者在茫崖大浪滩捡石过程中，发现了一具已经白骨化的尸体。尸体位于花土沟镇至新疆若羌县罗布泊镇沙子便路往北100余米，距大浪滩钾肥工区直线距离10公里左右。

10月23日，青海茫崖行委公安局接到报警后，副局长唐拓华带着民警立即赶到现场勘察。唐拓华在现场看到，尸体仰面露在地表，已完全白骨化，遗骸为男性，身高1.75米左右，身穿深蓝色棉工上衣和棉裤，黄色冬皮鞋，随身携带一个浅黄色帆布包(斜挎包)，帆布包里，装有信件、手电筒、防风镜等遗物。

邓光明(中)与大女儿(左)、三女儿(右)在一起

“上世纪60年代的时候，这一片都是无人区，有‘800里瀚海’的说法，地理环境条件很差，很少有人进去，而进去的人如果迷了路，也完全可能走不出来，最后因为饥寒交迫而死。”唐拓华说，此前也偶尔接到在沙漠里发现人体遗骸的报警，但最终都因没有任何线索无法确定死者身份，更别谈联系死者亲人。

唐拓华说，对于这些荒漠里的无名白骨来说，因去世的年代久远，能确定死者身份的最好线索，“就是死者身上的遗物。”

解读遗物

是迷路沙漠的地质工作者？

通过梳理遇难者遗骸随身帆布包的遗物，唐拓华在脑海里勾勒出了一个死者的大概轮廓：他很可能是一名地质工作者。

唐拓华说，根据死者穿棉工衣、信件邮戳和一张日期为1960年9月13日的《洛阳日报》，推测死亡时间为1960年9月至1961年4月前，通过现场勘查和遗骸方位，这位在茫崖大浪滩地区的失踪人员，遗骸不是埋藏后再被挖出来的，据此推测，死者很有可能在沙漠里走失迷失方向，饥寒交迫，最终不幸在无人区罹难。

另外，民警通过解读信件模糊字迹和邮戳判断出，信件寄往了新疆若羌县。一个信封寄出地址是：四川省仪陇县邮电局，有“邓光学同志收”字样；另一个信封模糊，有“邓光学同志收”字样；一个寄发往贵州的信封为“李中华”收，寄件地址：四川省巴中县鼎山公社××××四小。

除了信封，还有两页信纸。“时间太久远了，有些字迹都已经模糊了，其中一页纸上能模糊看到有‘父亲大人’等字样。”唐拓华说，通过这些遗物，他们推测这名失踪人员可能叫邓光学，是一名川籍地质工作者，在四川仪陇县或巴中有亲人。

此外，根据信件寄往新疆若羌县这一信息，还可推断邓光学的单位或住址可能在若羌县某地。

但这一切，都仅仅是推断。

特殊的寻亲

两省警方配合，希望让死者魂归故里

“当地气候极度干旱，衣服经过风吹日晒，完全失去了颜色。”唐拓华说，经现场勘察，遗骸已经完全白骨化，民警当天对尸骨就地进行土埋，提取了部分有辨认价值的遗物。

警方随后经多方查询，但并未发现有“邓光学”亲人的相关消息。唐拓华说，他们希望能让这名葬身大漠里的失踪者魂归故里，为此，警方根据遗物中的相关信息，联系了四川仪陇、巴中警方，为这具50多年的遇难者遗骸“寻亲”。

11月30日，成都商报记者从巴中市公安局巴州区分局获悉，经辖区鼎山派出所民警走访调查，和青海警方提供的信息，初步推测在青海省茫崖“大浪滩”发现的罹难人员可能叫李中华。李家人证实，李中华父亲名叫李崇山(已逝世)，这也与遗物信件中“父崇山”落款吻合。

巴中警方介绍，李中华是巴州区龙背乡人，妻子邓光明现年88岁，还有两个女儿。遗物信件上提到的“邓光学”这个人，可能与李中华有关联，或许化名。此外，遗物的书信中还提到了“仪陇县”，根据民警走访了解到，李中华的姐姐早年出嫁到与家相距不远的仪陇县。李中华的弟弟李中福佐证说，李中华正是上世纪60~70年代期间在新疆若羌县失踪的。

唐拓华得到巴中警方反馈的消息后，有些高兴，因为这场“特殊的寻亲”终于有了一个比较乐观的结果。不过，警方表示，李中华是否就是这名在青海茫崖‘大浪滩’的罹难人员，还有待对提取的生物检材科学确认。

李中华女儿：

如最终确认父亲身份，将接他回家

“这么多年了，终于等到他的消息。”67岁的李菊兰听到“李中华”这个名字时，仍有些不敢相信。

李菊兰是李中华的大女儿，下面还有两个妹妹(二妹已去世)。“他失踪那会儿，我们三姊妹都还小，这些年也打听过他的消息，但没有结果。”李菊兰对父亲的印象已经模糊，只记得父亲脾气比较好，个头比较高，“周围人说他长得一表人才”。

李中华的弟弟李中福回忆，李中华曾参加过抗美援朝，腿部受伤，荣立过二等功，退伍后被贵州铁路局招工修建铁路，后又到贵州一砖场务工，工作一段时间后，又到新疆若羌县米兰农场工作，后一直失去联系。其间，家人也曾给农场写信打听，但农场的回信称农场已倒闭，没人能联系到李中华，从此再无任何消息。

三女儿李秀兰说，当年父亲失踪之后，家里还有年迈的爷爷奶奶，整个家庭全靠母亲支撑着，也曾有人劝过母亲另找男人改嫁，但在爷爷奶奶眼中，母亲是个有出息的儿媳妇，坚决不让母亲离开家，最终，母亲留了下来，几年后，在亲生父亲一直没有回来的情况下，爷爷奶奶让一位王姓男子住进李家，成为她们的继父。“王爸爸(继父)对我们三姊妹也很好，从没有打过我们。”李菊兰说，等到自己和两个妹妹都长大了之后，母亲和王爸爸才一起到王家生活。

“大女儿长得比较像他。”今年88岁的邓光明说，这些年，自己并没有怪过李中华，有时候别人提起他，自己还会流泪，其实，即便她后来与王姓男子一起生活，家里也曾向外界打听过李中华的消息，但都无果而终。李秀兰说，这些年，自己偶尔会在梦里见到父亲，个子很高，有些瘦，但就是看不清楚脸，父亲也没有跟她说话。

李秀兰说：“我们以前没想过他会死了，只想着是他不愿意回来。但几十年了一直没有他的消息，你说他会在哪里呢？”

如今，当疑似父亲的消息传回来时，李家姐妹和邓光明的心情有些复杂，不知道是难过还是高兴。至少，多年的等待，终于有了一个结果。两姐妹和母亲已经商量好，如果最终确认沙漠中的遗骸就是李中华，他们将安排子女去大漠里接他回家。

“家里如今儿孙满堂，就差他一个人了。”邓光明说完，用手指偷偷抹去眼角的眼泪。不过，邓光明表示，她并不知道邓光学是谁。