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中关村二小通报“学生受伤害事件”处理进展情况
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中关村二小 2016-12-13 10:32
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　　近期我校发生的学生受伤害事件，引起社会各界广泛关注。对该事件的发生，我们深深自责；对该事件给学生及家长带来的伤害，我们深表歉意。经过学校认真核查，现将截至目前的有关情况说明如下：

　　一、事件发生的基本经过

　　学校在调查该事件的过程中，调取了事发前后楼道内监控录像(厕所内没有监控)。监控显示：2016年11月24日上午10时03分10秒，明明(化名，即受到伤害的同学)从教室出来进入厕所。03分17秒至18秒，军军(化名)同学和亮亮(化名)同学从操场进楼后相继进入厕所，03分47秒至48秒，军军和亮亮一前一后跑出了厕所回到教室。04分22秒，明明从厕所出来回到教室，在楼道里边走边用袖子擦着额头。整个过程，明明在厕所里的时间为1分12秒，亮亮和军军在厕所里待了30秒，明明是在其他两人离开厕所后34秒走出厕所的。

　　明明在事后的11月25日至12月1日均按时到校上课，12月2日经明明父亲请病假后未再到校。

　　学校在调查中，得到当事学生的如下描述：

　　明明说：当时他站在厕所的一个隔间里面，亮亮进厕所后看见他，就从隔壁的隔间拿起垃圾筐扔了一下，正好扣在自己的头上。之后，他在厕所的洗手池洗了洗，就出来了。

　　亮亮说：他和军军去厕所，看到明明在上厕所，就想逗逗他，把一个垃圾筐从隔壁扔进了明明所在的隔间里面，看都没看，就跑出去了。

　　军军说：自己只是开玩笑说要打开门看看，并没有实际开门，也没有参与扔垃圾筐的事，但是乐来着，自己事后也觉得亮亮做得有些过分。

　　二、事件发生后学校所做的工作

　　事件发生后，学校一直在做相关家长工作。调解过程中，明明的家长坚持要求学校认定亮亮、军军的行为是校园欺凌行为并记录在案，且书面提出四项诉求(以下为原文)：

　　1.将施暴者亮亮、军军的行为定性，通报批评并记录在案，采取矫治措施予以教育惩戒。

　　2.保护明明在校期间的身心安全，不因受害者身份遭到二度伤害。

　　3.要求亮亮、军军家长进行诚恳的书面道歉，在校领导面前、三个孩子均在场的情况下宣读道歉书，保证这两个孩子不再对我们进行霸凌侵害，拒绝口头和敷衍的态度。

　　4.明明因此事已经造成心理创伤，需要进行专业的儿童心理干预，军军、亮亮家长需承担此部分治疗费用的权利。

　　为此，学校与三位同学的家长就上述诉求反复进行沟通，亮亮和妈妈向明明及其父母当面致歉，军军的家长也对孩子的不当行为进行了教育，但亮亮和军军的家长不认可此事是校园欺凌行为，更不是施暴行为，故始终未能达成共识。

　　经学校多方调查、了解，明明和亮亮、军军属于正常的同学关系，课上、课下互动交往正常，有互相起外号现象，但没有明显的矛盾冲突。我们认为，上述偶发事件尚不足以认定亮亮和军军的行为已经构成校园“欺凌”或“暴力”。

　　在明明请假期间，班主任老师每天询问孩子情况，并告知学习进度及记事。老师和校领导多次提出到明明家看望孩子并与家长沟通，但均被家长以各种原由推托。

　　从事件发生至今，学校一直在积极努力做工作。相关负责人员和老师全程参与了调查、调解和学生教育引导等工作。

　　通过此事件，我们将汲取教训，以此为鉴，本着认真理性、客观公正的原则，妥善处理，同时严格学校日常安全管理，开展心理辅导，组织系列主题活动，通过师生互动、同伴交流等方式，引导学生建立平等友爱的同学关系，让每一位孩子在我们的校园里健康成长、全面发展。

　　中关村第二小学

　　2016年12月13日

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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