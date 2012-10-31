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湖北一国企公款买烟 为逃避检查将“yan”写入菜单
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 荆楚网 2016-12-13 10:13
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　　你听说过“yan”这道菜吗？湖北省一国企用公款买香烟，为了规避检查便玩了个小聪明，把烟写成拼音“yan”，作为一道菜写进菜单。该公司党委书记、总经理吴某某受党内严重警告处分。

　　11日，湖北省纪委监察厅通报“每周一案”第56期。本期讲述，6月12日，湖北某县纪委检查组在检查县粮食局所属的一家国有企业时，发现财务凭证的公务接待菜单里不时出现“yan1”、 “yan2”等特殊菜名。

　　经查，因公务接待不允许公款购买香烟，而该公司认为，接待来客没有奉烟总觉得面子上过不去，所以根据该公司党委书记、总经理吴某某的安排，对来客接待用烟采取变通处理的办法，在菜单上“多加一道菜”。

　　该公司在安排公务接待用餐时，工作人员根据就餐人数多少，安排香烟数盒，并要求就餐酒店在填写菜单时变换手法将香烟写成“yan1”、“yan2”等字样。经核实，2013年至2015年底，该公司采取同样变通处理的手段，在公务接待活动中公款购买品牌香烟1286盒，共计支付资金36480元。该公司党委书记、总经理吴某某违反中央八项规定精神和省委六条意见，决定用公款购买香烟，违反廉洁纪律，构成挥霍浪费公共财产错误。经县纪委常委会议研究决定，给予其党内严重警告处分。

　　省纪委方面表示，吴某某在工作接待中觉得没有香烟面子上过不去，但是又碍于纪律规定，于是就想出了拼音菜单这一招，让人哭笑不得。自以为能瞒天过海，但是终究没能逃脱纪律的“法眼”，聪明反被聪明误。(记者裴斌)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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