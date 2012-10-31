调价窗口将再度开启 成品油或迎来年内最高涨幅

12月14日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。多家咨询机构判断，年内成品油最大涨幅将如约而至。

上周六凌晨，石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国在维也纳达成了联合减产协议，这是15年来首度达成减产协议，直接推动国际油价上行，也带动了国内成品油零售价。

“达成减产协议以来，市场的质疑声音层出不穷，非OPEC产油国有望扩大减产范围为油价提供了支撑，但美元重启涨势以及美国石油钻井数大增依然限制着油价的上行空间。”中宇资讯市场分析师扈长溪表示，截至12月12日(本轮计价周期第8个工作日)，中宇资讯测算的原油变化率为11.94%，中宇原油估价51.872美元/桶，较基准价涨5.534美元/桶，亚洲原油估价51.373美元/桶，较基准价涨5.035美元/桶，据此预测14日24时成品油零售限价上调360元/吨。

而据卓创资讯测算，截至本轮调价周期第8个工作日，主要油种参考变化率为10.87%，对应汽柴油上涨幅度约为375元/吨。

上一次成品油大幅调涨出现在10月19日24时，当时汽、柴油分别上涨355元/吨和340元/吨。若各家机构的测算最终落实，此轮成品油调价幅度将再创年内新高。

卓创成品油分析师秦文平表示，自8月中旬开始，国际原油震荡上扬，国内成品油批发价格一改上半年低迷下行之势。据中价卓创成品油批发价格指数显示，截至12月9日，全国成品油批发价格指数已较8月中旬上涨23%左右。此轮成品油零售价格预期大幅上涨将再度推高批发价格指数上扬。

后一轮成品油调降窗口将于12月28日开启。生意社总编、中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田认为，减产协议的达成突破了原油50美元/桶的价格“魔咒”，12月份原油天花板或将移至55美元/桶。即下一轮调价周期，国际原油价格将在55美元/桶之下震荡，成品油调价搁浅的概率较大。