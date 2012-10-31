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“超级月亮”明晚现身 本年度“三连发”中最后一次
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-12-12 16:34
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　　新华社天津12月11日电(记者周润健)“一轮圆月耀天心”。天文专家介绍说，继今年10月17日和11月14日之后，“超级月亮”12月13日晚将再次现身天宇。届时，只要天气晴好，我国公众便可欣赏到一轮大大的圆月。

　　据了解，“超级月亮”指的是新月或满月时，月亮与地球的距离比平时更近，因此看起来更大、更圆。

　　中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成解释说，月球离地球最近的地点被称为近地点，最远的地点被称为远地点。月球绕地球转动的轨道呈非标准椭圆状，因此月球和地球之间的距离并不恒定。这种月地距离的变化导致了月球视直径的变化。

　　根据天文精确推算，13日7时，月球又过近地点，此时月亮的视直径最大；14日8时6分为“望”，此时地球运行到月亮和太阳之间，月亮恰好“直面”太阳，它将太阳的光全部反射给地球，故呈现“最圆”。

　　“今年这三次满月发生时，月球距离近地点都不是很远。因此，对普通公众来说，在月亮升起后，用肉眼根本无法区分哪一次的月亮是最大最圆的。”史志成强调说。

　　每次“超级月亮”出现，都给公众带来了一次难得的赏月和拍摄良机。

　　“本次最圆和最大时都正值白天，因此要等到夜幕降临时才能欣赏到‘月姑娘’的芳容。”史志成提醒说，13日晚至14日晨，都是赏月的好时机。“赏月没有必要刻意追求‘最大最圆’的时刻，最好的欣赏时机反而是月亮刚升起时。此时的月亮如梦似幻，已有‘月上柳梢头’的诗境，很容易让人心生感慨，浮想联翩。”

　　天文专家表示，“超级月亮”既不神秘，也不奇怪。虽然连续3个月出现“超级月亮”的情况比较罕见，但也属正常天象。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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