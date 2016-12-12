12月11日，在埃及首都开罗，警察在爆炸损毁的教堂内查看。埃及卫生部发布声明说，开罗市区一所教堂11日上午发生爆炸。 新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

开罗爆炸死亡人数上升至２５人

新华社开罗１２月１１日电（记者王雪郑凯伦）埃及当地时间１１日上午，开罗市一所教堂发生爆炸。埃及官方电视台尼罗河电视台报道说，爆炸已造成２５人死亡，４９人受伤。

爆炸发生时，教堂内正在举行每周日的弥撒。埃及卫生部当天发布声明说，所有伤者均被送往附近医院接受救治，死伤人数仍在上升。目前，尚无任何组织宣布对事件负责。

埃及内政部发布消息称，安全部队已在现场展开地毯式搜查，寻找袭击者和可疑爆炸物。埃及总理伊斯梅尔和内政部长等政府高官已赶到现场，指挥救援和调查工作。

埃及检方消息称，工作人员已调取安置在教堂内外的监控录像并向伤者展开调查取证。据埃及官方通讯社中东社报道，初步调查结果显示，爆炸由一个重量为１２公斤的炸弹引发。

据埃及媒体援引分析人士的话报道，事件可能是埃及北西奈省极端组织“西奈省”所为。“西奈省”前身为“耶路撒冷支持者”，主要在埃及西奈半岛活动，被埃及和美国等国列为恐怖组织。

据报道，事发前一天，埃及一法院确认了去年对“西奈省”组织领导人阿德尔·哈伯拉的死刑判决。