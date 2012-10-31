洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

亚马逊限制员工如厕时间？那些奇葩的公司规定
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华网 2016-12-12 10:33
分享到：

　　据英国《星期日邮报》近日披露，美国电商巨头亚马逊“不把工人当人看”，通过“定时”、“监控”、“限制如厕时间”及“强制加班”等方式逼迫工人卖力工作。一名工人曾因为在厕所呆了7分钟就被警告，有工人说，“当你开始在这儿工作时，你就把脑袋放空，你不过就是一个僵尸”。

　　每家公司都有自己的制度和规定，有的让人感到温馨、舒适，有的让人觉得苛刻或者摸不着头脑。一起来看看，哪些奇葩的公司规定让你忍不住想“吐槽”。

　　最歧视的规定：因身材诱人被开除

　　花旗女职员因身姿诱人被辞

　　2010年6月28日，花旗银行前雇员罗伦佐娜(Debrahlee Lorenzana)向纽约州人权部门提出了针对花旗的诉讼，指控花旗在聘用员工方面有性别歧视并对投诉的员工进行打击报复。罗伦佐娜说，她被花旗银行纽约分行开除，理由是银行认为其每日穿衣打扮总是令办公室男职员分散注意力，而该分行大部分员工都是男性。

　　最任性的规定：因不吸烟被解雇

　　德国一公司3员工因不吸烟被老板解雇

　　德国一家小型计算机公司的老板于2008年1月解雇了3名不吸烟的员工，理由竟是因为这三人要求得到无烟的环境；而其他吸烟的员工则表示，这不吸烟的三人破坏了他们吸烟的氛围，为了保持公司的“安定团结”，最终老板做出决定，将这三人解雇。

　　最“舒适的”规定：穿睡衣工作

　　韩国内衣公司要求职员穿睡衣上班

　　2006年2月17日，韩国首尔一家内衣公司一月一次的“睡衣日”，所有的员工到达公司后就要换上睡衣开始工作，据说这样可以激发大家创作的灵感。

　　最人性化的规定：上下班时间自由

　　德国MBB公司：灵活上下班制度

　　在德国主要的航空和宇航企业MBB公司，职工们会在上下班的时候把自己的身份卡放入电子计算器，马上就能显示到当时为止该职工在本星期已经工作了多少小时。据此，职工可以根据工作任务和本人方便，与企业共同商定上下班时间，免受交通拥挤之苦。不仅如此，这项规定也让职工感到个人的权益得到尊重，因而产生责任感，提高了工作热情。

[1]  [2]  下一页  尾页
返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·说清关键信息 救命电话才救命，你真的会打吗？
  • ·初心，托起生命的希望——追记中心医院医生王晓阳
  • ·河南：养老机构每100名老人至少配备1名社工
    		•
    这时尚背景 居然都是马赛克
    这时尚背景 居然都是马赛克
    11月住宅环比涨幅回落 洛阳房价环涨0.37%
        12月11日，某研究院发布2016年11月全国百城住宅价格指数。根据中指院对全国100个城市新建住宅的全样本调查数...
  • ·未来房地产行业发展空间最大是租赁市场
  • ·［房产］年底银行放贷额度紧 ，购房“连环单”需谨慎
  • ·［房产］购房指南：新房签约时应该注意这些问题
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳洛北城区将逐步告别“拉链路”
  • 中国科学家在琥珀中发现恐龙尾巴
  • 二广高速龙门站14日起封闭施工
  • 洛阳市气象台发布大雾黄色预警信号
  • 初心，托起生命的希望——追记郑州大...
  • 洛阳市酒店业再添中国驰名商标
  • 安阳站6人被火车撞击身亡续：郑州铁路...
  • 河南新密：大货车与轿车相撞 一男一女...
  • 第三届中国杂技艺术节各项展演活动门...
  • 超硬精密切削刀具有咱“洛阳造”
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    小区用热数达到小区总户数25%以上方可供暖
    精彩图片
    科比三女儿降生喜当超...
    某男星被曝拍戏订做人...
    黄子韬流着鼻涕练rap ...
    女大十八变！达科塔范...
    精彩热帖

    学拍人像

    美术馆拍人像

    唐韵古装在温泉

    新路灯被毁容！
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    费玉清与女伴贴身热舞

    杨洋时尚先生获奖

    邓超“魔性”释放

    张馨予玩转冬季时尚
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605