亚马逊限制员工如厕时间？那些奇葩的公司规定

据英国《星期日邮报》近日披露，美国电商巨头亚马逊“不把工人当人看”，通过“定时”、“监控”、“限制如厕时间”及“强制加班”等方式逼迫工人卖力工作。一名工人曾因为在厕所呆了7分钟就被警告，有工人说，“当你开始在这儿工作时，你就把脑袋放空，你不过就是一个僵尸”。

每家公司都有自己的制度和规定，有的让人感到温馨、舒适，有的让人觉得苛刻或者摸不着头脑。一起来看看，哪些奇葩的公司规定让你忍不住想“吐槽”。

最歧视的规定：因身材诱人被开除

花旗女职员因身姿诱人被辞

2010年6月28日，花旗银行前雇员罗伦佐娜(Debrahlee Lorenzana)向纽约州人权部门提出了针对花旗的诉讼，指控花旗在聘用员工方面有性别歧视并对投诉的员工进行打击报复。罗伦佐娜说，她被花旗银行纽约分行开除，理由是银行认为其每日穿衣打扮总是令办公室男职员分散注意力，而该分行大部分员工都是男性。

最任性的规定：因不吸烟被解雇

德国一公司3员工因不吸烟被老板解雇

德国一家小型计算机公司的老板于2008年1月解雇了3名不吸烟的员工，理由竟是因为这三人要求得到无烟的环境；而其他吸烟的员工则表示，这不吸烟的三人破坏了他们吸烟的氛围，为了保持公司的“安定团结”，最终老板做出决定，将这三人解雇。

最“舒适的”规定：穿睡衣工作

韩国内衣公司要求职员穿睡衣上班

2006年2月17日，韩国首尔一家内衣公司一月一次的“睡衣日”，所有的员工到达公司后就要换上睡衣开始工作，据说这样可以激发大家创作的灵感。

最人性化的规定：上下班时间自由

德国MBB公司：灵活上下班制度

在德国主要的航空和宇航企业MBB公司，职工们会在上下班的时候把自己的身份卡放入电子计算器，马上就能显示到当时为止该职工在本星期已经工作了多少小时。据此，职工可以根据工作任务和本人方便，与企业共同商定上下班时间，免受交通拥挤之苦。不仅如此，这项规定也让职工感到个人的权益得到尊重，因而产生责任感，提高了工作热情。