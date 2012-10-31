洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

2018推行河长制 “河长制”如何推动“河长治”？？
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-12-12 09:48
分享到：

　　网络配图

　　中国2018推行河长制你知道吗，据悉，意见指出，全面推行河长制要坚持问题导向、因地制宜，实行一河一策、一湖一策。坚持依法治水管水，建立健全保护监督考核和责任追究制度，拓展公众参与渠道，加强社会监督，建立河湖管理保护信息发布平台，通过主要媒体向社会公告河长名单，在河湖岸边显著位置竖立河长公示牌，标明河长职责、河湖概况、管护目标、监督电话等内容，营造全社会共同关心和保护河湖的良好氛围。

　　为进一步加强河湖管理保护工作，落实属地责任，健全长效机制，我国将在2018年底前全面建立河长制。

　　中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于全面推行河长制的意见》11日公布，意见提出河湖管理保护是一项复杂的系统工程，涉及上下游、左右岸、不同行政区域。全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决我国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。地方各级党委和政府要把推行河长制作为生态文明建设的重要举措，切实加强组织领导，狠抓责任落实，抓紧制定出台工作方案，明确工作安排，到2018年年底前全面建立河长制。

　　根据意见，我国将全面建立省、市、县、乡四级河长体系，各省(自治区、直辖市)设立总河长，由党委或政府主要负责同志担任；各省(自治区、直辖市)行政区域内主要河湖设立河长，由省级负责同志担任；各河湖所在市、县、乡均分级分段设立河长，由同级负责同志担任。

　　意见强调，要强化考核问责，根据不同河湖存在的主要问题，实行差异化绩效评价考核，将领导干部自然资源资产离任审计结果及整改情况作为考核的重要参考。县级及以上河长负责组织对相应河湖下一级河长进行考核，考核结果作为地方党政领导干部综合考核评价的重要依据。实行生态环境损害责任终身追究制度，对造成生态环境损害的，严格按照规定追究责任。各省级党委和政府要在每年1月底前将上年度贯彻落实情况报党中央、国务院。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·说清关键信息 救命电话才救命，你真的会打吗？
  • ·初心，托起生命的希望——追记中心医院医生王晓阳
  • ·河南：养老机构每100名老人至少配备1名社工
    		•
    这时尚背景 居然都是马赛克
    这时尚背景 居然都是马赛克
    11月住宅环比涨幅回落 洛阳房价环涨0.37%
        12月11日，某研究院发布2016年11月全国百城住宅价格指数。根据中指院对全国100个城市新建住宅的全样本调查数...
  • ·未来房地产行业发展空间最大是租赁市场
  • ·［房产］年底银行放贷额度紧 ，购房“连环单”需谨慎
  • ·［房产］购房指南：新房签约时应该注意这些问题
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳洛北城区将逐步告别“拉链路”
  • 中国科学家在琥珀中发现恐龙尾巴
  • 二广高速龙门站14日起封闭施工
  • 洛阳市气象台发布大雾黄色预警信号
  • 初心，托起生命的希望——追记郑州大...
  • 洛阳市酒店业再添中国驰名商标
  • 安阳站6人被火车撞击身亡续：郑州铁路...
  • 河南新密：大货车与轿车相撞 一男一女...
  • 第三届中国杂技艺术节各项展演活动门...
  • 超硬精密切削刀具有咱“洛阳造”
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    小区用热数达到小区总户数25%以上方可供暖
    精彩图片
    科比三女儿降生喜当超...
    某男星被曝拍戏订做人...
    黄子韬流着鼻涕练rap ...
    女大十八变！达科塔范...
    精彩热帖

    学拍人像

    美术馆拍人像

    唐韵古装在温泉

    新路灯被毁容！
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    费玉清与女伴贴身热舞

    杨洋时尚先生获奖

    邓超“魔性”释放

    张馨予玩转冬季时尚
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605