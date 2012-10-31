聂树斌家属委托律师提国家赔偿 具体数额还在计算中

继12月2日，最高人民法院改判聂树斌无罪后，聂树斌案件又有新进展。昨日上午，聂树斌家人与辜光伟、王殿学两位律师签署委托协议，两人代为申请国家赔偿。律师表示，将于近期前往河北高院正式提出国家赔偿申请，赔偿具体数额还在计算中。

昨日，聂树斌父亲聂学生、母亲张焕枝及姐姐聂淑惠已委托四川泽仁律师事务所辜光伟律师、北京京师律师事务所王殿学律师为其代为申请国家赔偿。昨日上午，两位律师来到石家庄鹿泉区获鹿镇下聂庄村的聂家，与家属签署委托协议。

张焕枝跟两位律师提出要求，要在法律的框架内提出国家赔偿。张焕枝称在见律师之前，已熟读国家赔偿法全文。这本法律文书是村里村民给她的，有些法条她也不能理解，不懂的内容她在上午也咨询了律师。

12月2日，最高人民法院第二巡回法庭在辽宁沈阳对原审被告人聂树斌故意杀人、强奸妇女再审案公开宣判，宣告撤销原审判决，改判聂树斌无罪。在为儿子伸张正义21年后，聂家人终于得到了迟来的公正。此后，聂家狭窄的院落迎接了无数前来采访的媒体记者。对于未来，张焕枝直言，以后想过平静的生活。现在，偏瘫的聂学生也更愿意拄着拐棍出去遛弯，遇见前来采访的记者，也愿意跟他们聊上几句。

根据法律规定，国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。国家赔偿由侵权的国家机关履行赔偿义务。

两位律师介绍，将于近期正式依法提起国家赔偿，国家赔偿申请主要包括死亡赔偿金、丧葬费、人身自由赔偿金、抚养生活费和精神损害赔偿等，此外还有一笔当年聂家向被害者康家支付的2000元赔偿金，整体的数额还在计算当中。(记者 樊瑞)