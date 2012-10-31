入世15年来到新节点：中国敦促美日欧遵守世贸承诺

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原标题：入世十五年来到新节点中国敦促美日欧遵守世贸承诺

【环球时报综合报道】2001年，中国国内生产总值(GDP)总量是10.96万亿元人民币；2015年，这一数字为67.67万亿元，后者是前者的6倍多。2001年，中国货物进出口贸易总额是5096亿美元；2015年这一数据将近4万亿美元，增长了约7倍。全球第二大经济体、世界第一大贸易国、世界第一大吸引外资国，世界第二大对外投资国……自2001年12月11日中国正式加入世界贸易组织以来，已经过去了整整15年，中国发展的成绩和对世界经济的贡献有目共睹。不过，这些成绩也刺痛了一些西方国家。按照中国加入世贸组织议定书相关规定，组织成员对华反倾销的“替代国”做法应在12月11日终止，然而，美国、日本和欧盟却想“耍赖”。“欧美作为全球主要经济体，世界贸易规则是它们一手操作的。中国入世后一直认真履约，如今它们带头不执行，这还是法治国家吗？”中国商务部研究院研究员霍建国11日接受《环球时报》采访时如此反问道。

欧洲律师：15年前本可以不签议定书，签了就要履约

“贸易争端的幽灵再次徘徊在西方与世界第二大经济体之间”，《日经亚洲评论》说，尽管一些国家已经给予中国市场经济地位，但占对华贸易近40%的美欧日表示对中国由政府主导的经济感到失望。

欧盟计划于近期召开会议，讨论与中国市场经济地位有关的议题。比利时VVGB律师事务所合伙人福克特·格拉夫斯玛律师对《环球时报》记者表示：“作为世界贸易组织重要成员，欧盟应该切实履行世贸组织法律义务，可是欧盟似乎并不打算信守承诺，试图通过新的立法变相延续原有做法。”

日本比欧盟更加急切。上周四，日本政府宣布将不承认中国的市场经济地位。一名经营中日钢铁贸易公司的中国企业家对《环球时报》记者表示， “如果承认了，日本会像对待本国市场一样去投入中国市场；如果不承认，日本就会分散其最优质的资源，不再支持我们这样的中日贸易公司”。该企业家表示，中日贸易的非正常化给双方都造成损失。

“日本今天的这种行为相当于，它本来搭乘的是中国经济列车的特等车厢，而且是独享的，后来自己非要跑到一等车厢，现在又要往二等座挤，简直是不可思议。”中国商务部研究院研究员梅新育对《环球时报》回顾了日本从上世纪70年代作为中国最大进出口来源地，到2013年韩国对华出口都已经超过日本的历程，其间，日本经济下行趋势明显，“所以，日本此举对其经济发展没有任何好处”。

有分析说，日本是在和美国保持步调一致。美国商务部长此前明确表示，美国现在要改变评估中国是否实现了市场经济地位的方法条件“还不成熟”。

“捍卫法制，让中国获得市场经济地位”，美日欧的做法早已在国际舆论场上引发质疑，美国贸易代表办公室前顾问、美国企业研究所研究员克劳德·巴菲尔德本月7日以此为题撰文称，过去15年来，美国和其他发达国家无休无止地向中国官员说教，但现在所有证据都表明，美国和欧盟将自食其言，围绕中国市场经济地位问题的核心是，“一些世贸组织成员有非法企图”。

“欧盟如果不愿意遵守世贸组织相关规定，本可以在15年前不签署中国加入世贸组织议定书，既然签署了，就不应该规避自己在国际条约下的义务。”格拉夫斯玛律师说。

巴菲尔德称，从2001年至2012年，无论是美国贸易代表还是公开文件，美国的所有官方声明都明确承认美国的立场是，按照中国入世的议定书，北京的非市场经济体地位将在2016年12月结束。这种声明始于参与中国入世谈判的美国前贸易代表巴尔舍夫斯基，时任总统克林顿向国会通报该协定时也曾做出同样的声明。在奥巴马任内的2009年至2012年间，这些声明也被反复提及。然而从2012年起，美国贸易代表开始改变立场，这是“诡异并且令人不安的”。

北京大学经济学院教授曹和平表示，全世界范围内，对双边协议兑现度最高的国家就是中国。西方的制度安排和政党更迭让它们的很多协议难以持续推进，它们很多时候是口惠而实不至。此前美国有过对中国市场经济的正面表态，“当时是全球化共识化的时期，但现在的美国基本上已经抛弃了这一共识”。

中国专家：欧美等国的表态其实不重要

根据中国加入世贸组织议定书第15条相关规定，12月11日后，组织成员在对华反倾销调查中，不能再采用第三国价格来计算倾销幅度。中国商务部强调，履行议定书第15条的国际义务，与所谓“市场经济国家”没有任何关联。

中国商务部研究院研究员霍建国介绍说，如果继续使用第三替代国的做法，中国可以上诉，世界贸易组织设有专门的上诉机构。他认为，“就是否废除针对中国的替代国做法，世贸裁定的结果应该会偏向中国”。然而，世贸组织无法强制成员履约。霍建国表示，“入世后，针对欧美发起的十多起上诉案件，中国多数取得了胜利，但美国只遵守了一件，它是典型的不执行的国家”。而且即便结束替代国做法，西方国家仍会采取其他手段对中国进行贸易制裁。霍建国说，“除了反倾销，还有反补贴，另外也可以在知识产权、市场扰乱上做文章”。因此他认为，欧美等国如何表态不重要，重要的是它们今后在相关案例中具体会怎么做。

“德国之声”援引美国彼得森国际经济研究所的报告称，除了向世贸上诉，中国可采取反制措施，“如果中国赢得世贸的相关诉讼，要求有权征税而进行反制并获得授权，根据历史经验，美国损失的会比得到的更多”。

中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉对《环球时报》记者表示，“不承认中国市场经济地位可能威胁欧中投资协定谈判的顺利开展，并危及充满潜力的欧中自贸协定的前景。据欧盟委员会估计，欧中自贸协定签署后，每年可为欧盟带来2500亿欧元的利益”。甘巴尔代拉认为，现在这已经不仅是法律和经济问题，更是政治问题，“欧盟不应释放错误的政治信号”。

如今，俄罗斯、澳大利亚、新西兰、巴西、瑞士等超过80个国家承认中国市场经济地位。中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明接受《环球时报》记者采访时表示，承认中国市场经济地位的国家大致可以分为两类，一类是对中国保持贸易顺差的国家，譬如澳大利亚，中国每向其出口1美元，它们就会向中国出口2美元。因此这一类国家从根本利益来讲，更希望保持和中国的经贸关系。另一类是一些与中国竞争关系不大的发展中国家，承认中国的市场经济地位对它们没有太大影响。

身份转换：从世贸新成员到参与引领新规则

“承不承认，中国已经做到了全球第一大贸易出口国。”霍建国说。白明表示，“市场经济地位”更像是一顶帽子，无论他们是否愿意给中国戴这顶帽子，中国在对外贸易上的努力、投资环境的改善都是有目共睹的。香港《明报》称，中国加入世贸这15年来，历年贸易纠纷涉案金额占中国出口总额的平均值约0.5%，可见即使有歧视性条款的限制，对中国出口增长的影响轻微。

欧盟智库欧洲外交关系委员会的中国问题学者弗朗西斯-格德蒙特对《环球时报》记者说，无论在世界上面对怎样的质疑，中国已经在加快开拓世界更广泛市场的步伐，而世界各国也在积极地与中国展开合作。从这些方面看，中国的经济体制已经被外界所接受。

15年前，中国GDP总量和货物进出口贸易在世界上均排第6名，如今跃升至全球第二大经济体、最大贸易国。英国《金融时报》称，中国最初入世是为了通过制造业出口来创造繁荣。而现在能看到，中国支持“一带一路”等项目，创建新的多边机构，积极参与重塑全球秩序。在主要发达经济体影响力日益下降、西方盛行分裂和孤立主义时，中国可能成为合作和多边主义的主要倡导者，“世界颠倒了”。

“中国从一个遵守全球规则的世贸新成员，逐步发展成参与引领新的规则的谈判和建立的国家，这是一个身份的转换。”霍建国总结说，如今中国的经济体制更接近国际规则，从一个对外开放的国家走向了一个全面建立开放型经济体制的国家。他认为，中国入世15年结合了改革开放，用中国人的智慧在开放的进度、时间节点和节奏上把握得都特别好。“分阶段的开放市场、降低关税的经济，对目前的发展中国家仍然有借鉴价值。中国的经验证明西方国家全部放开的观点并不是完全正确。”

霍建国提醒说，现下美日等国的表态是贸易保护的具体表现，反映了它们面临经济发展压力，对中国的迅速崛起愤愤不平，“而它们的这种贸易保护倾向也是世贸如今面临的问题，它的权威受到了影响，多边体制正在受限，各国都在转向区域贸易组织，形成了贸易规则碎片化”。他强调，在世贸组织受到干扰的背景下，中国支持世贸，坚定地支持全球多边贸易体制。