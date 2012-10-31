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中国每年“过劳死”60万人 过度加班或是首要原因
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 央广网 2016-12-12 09:03
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　　原标题：中国每年“过劳死”60万人过度加班或是首要原因

　　央广网北京12月11日消息(记者 刘乐)据中国之声《全国新闻联播》报道，统计资料显示，巨大的工作压力导致我国每年“过劳死”的人数达60万，这也让我国成为“过劳死”第一大国，而过度加班可能是导致“过劳死”的首要原因。

　　据资料显示，我国目前“过劳死”的威胁对象已从体力劳动者转向脑力劳动者，呈年轻化趋势。而且不仅是IT行业独有的现象，像广告、媒体、医疗以及金融等行业都需要警惕。

　　从医学上解释，“过劳死”是因为工作时间长，劳动强度加重，心理压力大，存在精疲力竭的亚健康状态，由于积重难返，突然引发身体潜在的疾病急性恶化，救治不及时而危及生命。

　　浙江新华医院副院长黄抒伟解释，过度强度的劳累，会导致体内的一些内分泌失衡，特别是长期交感的兴奋，会导致心律失常，这些心律失常，就是我们多说的，的心脏性猝死的很重要的原因。过度劳累每个人体会不同，精神状态和注意力都会下降，人容易烦躁。

　　直接促成“过劳死”的五种疾病依次为：冠状动脉疾病、主动脉瘤、心瓣膜病、心肌病和脑出血。除此以外，消化系统疾病、肾衰竭、感染性疾病也会导致“过劳死”。

　　从个人预防角度讲，专家建议，有心脏疾病史，经常性熬夜加班的人，自己要格外警惕。黄抒伟提醒，必须要调整你的心态，在繁忙的工作中要放松自己，饮食方面多喝水，以水果蔬菜为主。

　　当然也有人认为，“过劳死”并不仅仅是临床医学概念，也包含社会医学概念。心理学教授侯公林建议，如果说有压力，压力在哪里？第二要有计划的去工作，注意水睡眠，通过运动来减压，不要在压力状态下喝酒、抽烟。

　　从政策保护角度讲，我国的《劳动法》第三十六条规定了八小时工作制，“平均每周工作时间不超过四十四小时”，另外，《职工带薪年休假条例》2008年就通过了，但近十年过去，在很多单位仍是一纸空文。因此也有评论这样说，保护劳动者权利的法律制度真正硬起来，劳动者才不会无缘无故瘫下去。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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