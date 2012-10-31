土耳其连环爆炸致38人遇难百余人伤 全国哀悼一天

12月11日，土耳其伊斯坦布尔，民众在爆炸地点悼念死难者。新华社发(坚克巴克兰摄)

新华社耶路撒冷12月11日电(记者 刘学)以色列总理内塔尼亚胡11日谴责发生在土耳其伊斯坦布尔的恐怖袭击事件。

内塔尼亚胡在当天的内阁会议上说，以色列方面谴责一切发生在土耳其的恐怖袭击行为，同时也希望土耳其能够同样谴责发生在以色列的恐怖袭击事件。

土耳其最大城市伊斯坦布尔市中心10日夜间接连发生两起爆炸，造成至少38人死亡。

内塔尼亚胡还在11日的内阁会议上提到，土耳其新任驻以色列大使已于10日抵达以色列。

2010年5月，以军武力拦截了驶往加沙地带的土耳其救援船“蓝色马尔马拉”号，造成10名土耳其人丧生。土方要求以色列道歉并赔偿损失，但遭到以方拒绝。土耳其随后宣布将与以色列的外交关系降至二秘级，并中止双方一切军事协议。2013年，以色列总理内塔尼亚胡就“蓝色马尔马拉”号事件造成土耳其人死亡向土耳其道歉。时任土耳其总理埃尔多安代表土耳其接受了道歉。2016年6月，土以签署双边关系正常化协议。

土耳其为伊斯坦布尔爆炸案死难者举行全国哀悼

综合新华社驻外记者报道：土耳其总理耶尔德勒姆11日签发公告，宣布当天为土耳其全国哀悼日，悼念10日伊斯坦布尔炸弹袭击中的死难者。

根据公告，11日当天，首都安卡拉和土最大城市伊斯坦布尔均举行隆重悼念仪式，土耳其全国所有政府机构及驻外使领馆降半旗志哀。

土耳其总统埃尔多安为此推迟了预定对哈萨克斯坦的访问，并前往伊斯坦布尔，出席当地民众在贝希克塔什区体育馆外10日爆炸案现场举行的隆重悼念仪式。

土耳其内政部长苏莱曼索伊卢当天在新闻发布会上说，截至目前，在10日炸弹袭击中，共有38人死亡，其中包括30名警察，另有155人受伤，其中14人伤势严重。他说，有迹象表明，爆炸是由反政府的库尔德工人党策划并实施的。

另据调查部门证实，袭击分两次进行，先是一辆装满炸弹的汽车被引爆，主要袭击目标是执勤防暴警察;45秒钟后，一名自杀式袭击者在体育馆对面一座公园内引爆炸弹，当场有4名警察和1名平民丧生。

据当地媒体称，袭击者使用的炸药共达三四百公斤，威力巨大，以至于横跨伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡两岸都能听到爆炸声。

过去一年，土耳其安全形势恶化，安卡拉和伊斯坦布尔等城市连遭爆炸袭击。今年6月28日，伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场遭3名自杀式袭击者袭击，造成45人丧生。(参与记者：易爱军、施春、邹乐)