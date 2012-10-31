洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

土耳其连环爆炸致38人遇难百余人伤 全国哀悼一天
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华网 2016-12-12 08:49
分享到：

　　12月11日，土耳其伊斯坦布尔，民众在爆炸地点悼念死难者。新华社发(坚克巴克兰摄)

　　新华社耶路撒冷12月11日电(记者 刘学)以色列总理内塔尼亚胡11日谴责发生在土耳其伊斯坦布尔的恐怖袭击事件。

　　内塔尼亚胡在当天的内阁会议上说，以色列方面谴责一切发生在土耳其的恐怖袭击行为，同时也希望土耳其能够同样谴责发生在以色列的恐怖袭击事件。

　　土耳其最大城市伊斯坦布尔市中心10日夜间接连发生两起爆炸，造成至少38人死亡。

　　内塔尼亚胡还在11日的内阁会议上提到，土耳其新任驻以色列大使已于10日抵达以色列。

　　2010年5月，以军武力拦截了驶往加沙地带的土耳其救援船“蓝色马尔马拉”号，造成10名土耳其人丧生。土方要求以色列道歉并赔偿损失，但遭到以方拒绝。土耳其随后宣布将与以色列的外交关系降至二秘级，并中止双方一切军事协议。2013年，以色列总理内塔尼亚胡就“蓝色马尔马拉”号事件造成土耳其人死亡向土耳其道歉。时任土耳其总理埃尔多安代表土耳其接受了道歉。2016年6月，土以签署双边关系正常化协议。

　　土耳其为伊斯坦布尔爆炸案死难者举行全国哀悼

　　综合新华社驻外记者报道：土耳其总理耶尔德勒姆11日签发公告，宣布当天为土耳其全国哀悼日，悼念10日伊斯坦布尔炸弹袭击中的死难者。

　　根据公告，11日当天，首都安卡拉和土最大城市伊斯坦布尔均举行隆重悼念仪式，土耳其全国所有政府机构及驻外使领馆降半旗志哀。

　　土耳其总统埃尔多安为此推迟了预定对哈萨克斯坦的访问，并前往伊斯坦布尔，出席当地民众在贝希克塔什区体育馆外10日爆炸案现场举行的隆重悼念仪式。

　　土耳其内政部长苏莱曼索伊卢当天在新闻发布会上说，截至目前，在10日炸弹袭击中，共有38人死亡，其中包括30名警察，另有155人受伤，其中14人伤势严重。他说，有迹象表明，爆炸是由反政府的库尔德工人党策划并实施的。

　　另据调查部门证实，袭击分两次进行，先是一辆装满炸弹的汽车被引爆，主要袭击目标是执勤防暴警察;45秒钟后，一名自杀式袭击者在体育馆对面一座公园内引爆炸弹，当场有4名警察和1名平民丧生。

　　据当地媒体称，袭击者使用的炸药共达三四百公斤，威力巨大，以至于横跨伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡两岸都能听到爆炸声。

　　过去一年，土耳其安全形势恶化，安卡拉和伊斯坦布尔等城市连遭爆炸袭击。今年6月28日，伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场遭3名自杀式袭击者袭击，造成45人丧生。(参与记者：易爱军、施春、邹乐)

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·说清关键信息 救命电话才救命，你真的会打吗？
  • ·初心，托起生命的希望——追记中心医院医生王晓阳
  • ·河南：养老机构每100名老人至少配备1名社工
    		•
    这时尚背景 居然都是马赛克
    这时尚背景 居然都是马赛克
    11月住宅环比涨幅回落 洛阳房价环涨0.37%
        12月11日，某研究院发布2016年11月全国百城住宅价格指数。根据中指院对全国100个城市新建住宅的全样本调查数...
  • ·未来房地产行业发展空间最大是租赁市场
  • ·［房产］年底银行放贷额度紧 ，购房“连环单”需谨慎
  • ·［房产］购房指南：新房签约时应该注意这些问题
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳洛北城区将逐步告别“拉链路”
  • 中国科学家在琥珀中发现恐龙尾巴
  • 二广高速龙门站14日起封闭施工
  • 洛阳市气象台发布大雾黄色预警信号
  • 初心，托起生命的希望——追记郑州大...
  • 洛阳市酒店业再添中国驰名商标
  • 安阳站6人被火车撞击身亡续：郑州铁路...
  • 河南新密：大货车与轿车相撞 一男一女...
  • 第三届中国杂技艺术节各项展演活动门...
  • 超硬精密切削刀具有咱“洛阳造”
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    小区用热数达到小区总户数25%以上方可供暖
    精彩图片
    科比三女儿降生喜当超...
    某男星被曝拍戏订做人...
    黄子韬流着鼻涕练rap ...
    女大十八变！达科塔范...
    精彩热帖

    学拍人像

    美术馆拍人像

    唐韵古装在温泉

    新路灯被毁容！
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    费玉清与女伴贴身热舞

    杨洋时尚先生获奖

    邓超“魔性”释放

    张馨予玩转冬季时尚
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605