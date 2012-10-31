印度猴与人同“住”城内 玩纱丽头巾成群嬉闹(图)

中新网12月11日电据外媒报道，在印度北部拉贾斯坦邦(Rajasthan)首府斋浦尔(Jaipur)，一座古城，城中生活着成群结队的猴子。它们不怕人，似乎与人群生活在一起，享受人类的食物供给，成了它们生活的常态。

据报道，大卫?爱登堡是英国广播公司(BBC)知名自然节目主持人，他主持的节目在全球拥有1300万观众。在英国广播公司《行星地球》节目中，展示了全球多地，生活在人类城市中各类动物的情况。

其中，在印度斋浦尔，猴子成群结队地在市区穿梭活动，有时它们集结达到60只之多。它们吃人类的食物，拿抢人类的物品，如人们晾在户外的女性头巾纱丽等，似乎与人类的生活“浑然一体”。由于食物之丰盛，猴群甚至迎来了生育爆发期，猴子数量大增。

调皮小猴扯人们晾着的纱丽玩。

猴群在市区与人一起生活并不少见。事实上前阵子在泰国华富里，还举行了一年一度的“猴子节”。当地民众在寺庙里摆起丰盛的水果宴，款待住在那里的数百只猴子。

此外，在印度孟买街头，人们还震惊地发现夜视摄像头拍到猎豹这样的猛兽叼食的场面。画面中一头猎豹用嘴叼着捕获到的一头猪崽，在街头行走。据报道，印度每年有大约200人被猎豹这样的野兽袭击过。

夜视摄像头拍到印度街头，猎豹叼猪崽的情形。