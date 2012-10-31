国际人权事业需平等交流（钟声）

西方的人权“等级观”和“优越感”，本身就是落后和蒙昧

今年12月10日是第六十八个世界人权日，提醒人们深入观察国际人权事业发展。实现人民充分享有人权是人类社会的共同奋斗目标。为了这一共同目标，加强不同文明交流互鉴、促进各国人权交流合作，形成健康有效的全球人权治理格局，能够有利于实现国际人权事业更好发展。

值得深思的是，当下的国际人权交流还远远不是其应有的样貌。特别是西方一些人，根本没有把全球近8亿人每天面临饥饿威胁的“人权困境”放在眼里，根本没有把难民危机、恐怖主义、排外情绪、种族主义等问题的人权属性当回事。他们自诩为“人权教师爷”，在国际关系领域玩弄人权政治，奉行双重标准，频频借人权问题干涉别国内政。

西方国家的人权话语垄断是完全经不起推敲的。著名学者佩里·安德森不久前指出：“(当前国际)人权话语宛如19世纪‘文明标准’的当代翻版。”19世纪末，欧洲国际法学家明确以欧洲“文明”来衡量世界各国，将各国划分为“文明”“野蛮”和“蒙昧”等类别。尽管历史已经证明这种文明观的荒谬与非正义，但时至今天，西方一些人还是没有弄明白，他们的人权“等级观”和“优越感”，本身就是落后和蒙昧。

西方把自己想象为“人权标准化身”，却经不起事实检验。仅在过去这一年，西方国家内部各领域频发的深层次问题，就大大暴露了人权短板。种族冲突、枪支泛滥问题继续撕扯美国民意，难民危机拷问欧洲良心，社会价值失范、贫富不均等问题加剧，“选票民主”的体制性弊端在一场场公投、选举中尽显无遗，反主流、反建制思潮愈演愈烈。迭出的乱象，引起世界的警醒。

颇为蹊跷的是，每每有严重问题在西方社会出现时，其主流话语却拼尽一切可能去放大乃至无中生有制造别国的问题。他们对自己的问题视而不见，却还说什么“这为莫斯科、北京提供了宣传机会”，走进“无理搅三分”的死胡同。

“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。”世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。这是一个朴素而又深刻的道理。

世界不乏教训。不顾自身国情、全盘照搬别国发展道路，导致水土不服，引发社会剧烈动荡的例子让人痛心。其结果是，人的生存权、发展权都无从谈起，更不要说什么政治权利了。

世界也不乏成功经验的积累。国际社会普遍承认，中国坚持把人权的普遍性原则同中国实际相结合，不断推动经济社会发展，增进人民福祉，促进社会公平正义，加强人权法治保障，努力促进经济、社会、文化权利和公民、政治权利全面协调发展，显著提高了人民生存权、发展权的保障水平，走出了一条适合中国国情的人权发展道路。

人权事业发展需要良好的国际环境。尊重各国自主选择的人权发展道路，尊重各国价值观、历史文化传统和政治制度，并在此基础上展开平等对话与合作，交流互鉴，才是各国在人权事业上实现共同进步之道。

《人民日报》( 2016年12月10日03版)

(责编：白宇)