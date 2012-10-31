深度融入全球经济 积极承担中国责任

本报记者熊 丽

2001年12月11日，经过长达15年的“复关”与“入世”谈判，中国正式成为世界贸易组织的第143个成员。在接受《经济日报》记者采访时，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、经济学院教授雷达表示，加入世界贸易组织(WTO)15年来，中国深度融入全球经济，发生了不曾预见的巨大变化。我们积极抓住战略机遇，主动调适、全面参与，拓展全方位的开放格局，积极参与到全球经济治理浪潮中，肩负起世界赋予中国的责任与使命。

12月3日，雷达在中国人民大学发布了一份报告，题为《新开放战略与全球贸易规则重构过程——中国入世十五周年的反思与展望》。“15年来，中国在深度融入全球价值链、制度改革、参与全球经济治理等方面取得了重要成就。”雷达表示。

雷达认为，全球价值链作为当前经济全球化的显著特征和高级形态，标志着经济全球化进入资源深度整合时代，对各国的扩大开放提出了新要求。加入世贸组织使得中国获得市场准入、贸易争端解决、贸易规则制定的便利，同时也加大了外国企业对中国的信心，中国吸引外资规模不断扩大，实际利用外资规模从2001年的496.7亿美元增加到2015年的1356亿美元。中国对外资的开放涉及几乎所有制造业和大部分服务业，其中服务业所占比重超过50%。15年来，中国对外投资也迈上新的台阶，2015年达到1456.7亿美元，成为仅次于美国的第二大对外投资国。

深入融入全球价值链，不仅体现在经济总量上，也体现在结构和贸易方式的重大变化上。从贸易方式上看，长期以来加工贸易方式占据了我国总贸易额的70%-90%，近年来由于贸易企业自身资金规模和经验积累、资源与劳动成本上升、技术密集型程度提高等内外部原因，全国加工贸易比重开始由升转降，一般贸易出口2011年首次超过加工贸易，成为拉动出口主要力量。“我国深度参与全球价值链调整，既是实现从经贸大国向经贸强国转变的内在要求，也是积极参与国际经贸规则重塑的必由之路，将使我国经济发展迎来新的重要机遇。”雷达说。

雷达指出，入世15年来我国在制度上也取得了巨大成就。我国打破了外贸经营权的垄断，外贸经营权由审批制改为登记制，取消门槛限制使所有履行了法定程序的市场主体都可以成为外贸经营主体，这标志着我国外贸经营权改革已走完最后一步；中国认真履行加入世贸组织的关税减让承诺，中国开放型经济从“多边开放”和“双边开放”转向“单边开放”，三者良性互动，协调发展；建立自由贸易试验区，在新形势下进一步推进改革开放，促进了各个地区以点带面的发展。此外，我国在金融服务业领域还陆续修改和修订了相关法律法规，在制度上为金融市场的充分开放奠定了良好基础。

雷达表示，作为最大的发展中国家，尤其是公认的全球性经济大国，中国为世界经济复苏作出了巨大贡献，综合国力、全球影响力和国际地位进一步提升。“中国入世以后，使得传统的东亚网络生产体系和价值链分工发生了质的变化，从形式上看形成了以中国为枢纽的三角贸易格局，促进了东亚区域内贸易持续增长以及区内FDI投资的快速增长。”雷达认为，中国入世不仅拉动了中国经济的增长，实际上也是1998年到2005年之间东亚经济成为世界经济亮点的一个非常重要的原因。正是因为在中国加入WTO之后，东亚生产网络体系价值链进一步延长，零部件和中间贸易品贸易规模增长迅速，以产品内分工为特征的东亚网络体系的发展和完善，在东亚经济体之间形成了产业集群效应，产业集群效应不仅降低了整个生产网络体系成本，同时也有助于东亚经济体克服对廉价劳动力的依赖，消除要素市场的扭曲。因此，中国加入WTO后对东亚网络生产体系的贡献，不仅使东亚经济体走出了1998年金融危机的阴霾，同时也使得传统的东亚模式实现了对自身的超越。

雷达说，崛起的中国被推到全球治理的前台，成为全球治理的新焦点。一直以来，中国作为一个负责任的大国，积极承担应尽的责任，在倡导和创新全球治理理念、引导全球经济议程、参与国际规则制定、推进区域经贸安排等方面，正在努力探索和积极尝试。

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中国是1947年成立的关贸总协定创始国之一。1984年4月份，中国取得了总协定观察员地位。1986年中国向总协定正式提出恢复关贸总协定缔约国地位的申请，从此开始了“复关”和“入世”谈判15年的漫漫征程。

1986年9月份，中国开始全面参与关贸总协定乌拉圭回合多边贸易谈判。1994年4月，中国签署了乌拉圭回合最后文件和世界贸易组织协定。签署这两个文件是中国复关的必备条件之一。同年11月份，中国提出在年底完成复关的实质性谈判，并成为定于1995年1月1日成立的世贸组织创始成员的要求。

1995年1月1日，世贸组织成立。7月11日，中国成为该组织的观察员，中国“复关”谈判成为“入世”谈判。

1997年5月23日，第4次世贸组织中国工作组会议就中国加入世贸组织议定书中关于非歧视原则和司法审议两项主要条款达成协议。到年底，中国先后与新西兰、韩国、匈牙利、捷克等国签署了入世双边协议。

1999年7月份，中日实质性结束关于中国加入世贸组织的全部双边谈判。同年11月15日，中美两国政府在北京签署了关于中国加入世贸组织的双边协议。2000年5月19日，中国与欧盟代表在北京签署了关于中国加入世贸组织的双边协议。

2001年9月13日，中国和墨西哥就中国加入世贸达成双边协议。至此，中国完成了与世贸成员的所有双边市场准入谈判。9月17日，世贸组织中国工作组第18次会议通过了中国入世议定书及附件和中国工作组报告书，这标志着中国加入世贸组织的谈判全部结束。