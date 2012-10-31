全球货币金融体系不稳定性加剧（大家手笔）

进入新世纪以来，美国国债迅速增长、规模巨大，形势严峻。小布什政府时期，美国发动了对阿、对伊两场战争，耗资巨大，8年间积累国债近5万亿美元，加上此前积累的5.7万亿美元国债，美国政府国债累计超过10万亿美元。奥巴马总统上台后，面临巨大的财政窟窿，大量发行国债筹集资金，在第一个任期就积累了超过6万亿美元的国债，第二个任期里又积累了超过3万亿美元的国债。到2016年9月底，美国累计国债接近20万亿美元，债务与GDP(国内生产总值)之比达到106%，远超过60%的国际警戒线。这相当于美国政府头顶一个“国债堰塞湖”，一旦崩溃，后果不堪设想。

面对巨额的财政支出，美国常年面临入不敷出的压力，只能依靠财政部大量发行国债、从外部借入大量资金和美联储实施量化宽松货币政策、大量增发货币来维持正常运营。正因为如此，美国经济已经成为一个典型的债务经济，国家债务规模迅速扩大、积累速度日益提高。

稍作对比就可以发现，近年来美国国债增长速度之快已经到了令人咋舌的程度。从1776年建国到1980年的200多年里，美国累计国债只有近1万亿美元。而1981年至2008年的28年里，累计国债就已达到约10万亿美元。从2009年到2016年底的短短8年里，美国国债将出现第二个10万亿美元，总计达到20万亿美元。这当中的近一半产生于奥巴马政府时期。美国已经深深陷入发新债还旧债、以债养债的恶性循环。

新当选总统特朗普入主白宫后，将面临促进经济发展的繁重任务。目前看，其主要措施是大力减少税收，通过大规模减税来刺激投资和消费，从而推动经济增长。特朗普是想走前总统里根的路。但不得不指出的是，里根上任之前只面对不到1万亿美元的国债，而特朗普要面对的是高达20万亿美元的国债。大规模减税无疑将大幅减少美国政府的税收收入，并进一步加剧财政赤字。根据美国经济学家的测算，在特朗普第一个任期的4年里，美国国债将猛增10万亿美元，到2020年底累计国债将高达30万亿美元。这将给美国政府和经济带来巨大的财政压力，甚至可能会引发空前的债务危机。

美国国债积累的巨大风险已经引起全球警惕，一度被认为是全球最安全资产之一的美国国债正在被各国中央银行以创纪录的速度出售。根据美国财政部统计，今年1—9月份各国中央银行就已净卖出3931亿美元的美国国债，无论是出售的速度还是规模都创下了1978年以来的最高纪录。

美国国债剧增带来的风险远不是损害债权国利益那么简单。面对巨额国债，美国政府不可能直接违约，但会采用增发货币、推动通货膨胀的方式进行技术型违约，稀释债务负担。短期看，美元汇率的涨跌似乎是正常的波动，但若放在一个时间段里观察，就会发现美国政府通过持续大量发行国债、美联储大量增发货币，已经导致美元大幅度贬值。1971年，35美元能够兑换1盎司黄金；2016年，1300多美元才能购买1盎司黄金。美元贬值的幅度非常惊人。全球大宗商品交易以美元计价，世界各国外汇储备以美元为主，全球90%的外汇交易和美元有关。美国的做法实际上是在“偷盗”全世界的财富，同时也造成了以美元为主导的国际货币金融体系不稳定性加剧，使世界暴露在越来越大的金融风险之中。

应对美国国债剧增带来的风险，一方面应加快国际货币金融体系改革步伐，推动国际货币金融体系反映国际格局的变化，特别是增加新兴市场国家的代表性和发言权，彻底改变国际货币金融体系过度依赖单一主权货币的现状。另一方面，新兴市场国家应加大藏汇于物的力度，增加石油以及铜、铝、铅、锌、镍等稀有金属的战略储备和黄金储备。（周世俭）

(作者为清华大学中美关系研究中心高级研究员)