陈建奇中央党校国际战略研究院世界经济室副主任

今年以来中国非市场经济地位问题再次受到热炒，欧美官方在不同场合都表达过中国市场经济地位不会自动获得的观点，日本首相安倍晋三近期还表示，日本政府已基本决定，将与欧美保持同步，不承认中国市场经济地位。根据《中国加入WTO议定书》第15条规定，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对华反倾销的“替代国”做法。虽然承认中国市场经济地位与履行《中国加入WTO议定书》第15条义务、弃用“替代国”做法是两个问题，但欧美日当前重提中国非市场经济地位问题，无疑是想借此混淆自身应该履行的对中国实施公平贸易的义务，这种做法不仅有违WTO规则，更加剧了贸易保护主义的担忧。

中国市场经济地位不应遭受质疑

欧美等发达大国拒绝承认中国市场经济地位，不仅缺乏市场经济理论的支持，也与中国15年来市场经济制度持续完善的现实相背离。

首先，中国已经成为全球市场经济的重要参与者。中国通过开放改革接受美国二战以来创建的全球市场经济治理体系，实现了从计划经济向市场经济的转变，借助市场手段充分运用两种资源、两个市场，既为世界提供物美价廉的商品，又拉动了大宗商品输出国等经济体的经济较快增长，同时，中国的开放发展助推资源、技术等要素在全球的高效配置，推动了国际贸易及国际投资的较快增长。

其次，中国已经成为全球市场经济的重要推动者。自由贸易等市场理念是发达大国较早倡导的重要思想，也是市场经济的重要内容。但近年来发达大国却成为贸易保护的始作俑者，中国成为极力倡导自由贸易等市场规则的推动者。金融危机以来中国受到全球反倾销反补贴案例总数占据全球三分之一左右，其中不少是来自欧美等发达大国的案例，在此情况下，中国坚持在WTO框架下解决贸易争端，既促进了中外贸易的有序发展，也推动了全球市场体系的拓展深化。

第三，中国已经成为全球市场经济的重要维护者。针对金融危机以来全球愈演愈烈的反全球化问题，中国始终坚持推动双边及多边的经贸合作，尤其是通过G20峰会、APEC峰会等全球或者区域治理平台倡导全球开放合作，提出合作共赢的中国方案，着力推动世界经济实现包容性发展，保障世界各国都能从开放合作中获得好处，中国正从全球市场经济的参与者、推动者转变为维护者。

欧美日应加快承认中国市场经济地位

如果说15年前中国加入WTO之际，非市场经济地位揭示了中国当时面临的巨大现实挑战，中国需要进行深层次的改革以完善社会主义市场经济体制，由此推动市场效率提升及比较优势的释放。然而，15年后的今天，中国已经借助WTO基本实现经济制度向市场体系的对接，中国开始学会了按照国际规则办事，政府、企业、个人等具备了越来越强的市场意识，中国通过加入WTO之后的开放改革，融入了全球市场体系。在此背景下，中国已经彻底流淌着市场经济的基因，中国市场经济地位已经成为事实而不是质疑的对象。

欧美等发达经济体不承认中国市场经济地位，不仅无助于全球市场体系的发展，而且可能构成对全球经济的负面冲击，反过来影响欧美等经济体的发展。1980-1999年的20年间，中国经济对全球经济名义增量贡献仅为3.7%，而同期美国贡献32%，但2008-2015年中国经济对全球经济名义增量贡献高达48.3%，而美国仅为22.5%，中国已经超越美国成为金融危机以来对全球经济增量贡献最大的国家。

中国在全球的影响越来越大，中国已经成为全球市场经济的重要参与者、推动者及维护者，欧美日必须顺应时代发展的客观要求，加快承认中国市场经济地位，促进全球市场体系的更快发展。

一方面，欧美等发达经济体应履行WTO有关协议规定，改变对中国的非常规贸易审查。应按照《中国加入WTO议定书》第15条规定，切实终止对华反倾销的“替代国”做法。未来欧美等世贸组织成员在对中国产品发起反倾销调查时，必须按照世贸组织通行规则，以中国企业的价格和成本为基础确定倾销幅度。另一方面，欧美等发达经济体应同中国一道探索更高标准的市场经济体系。当前市场经济体系仍然不完善，但中美欧等经济体之间有着巨大的经贸联系，也是世界格局调整的重要推动者，中美欧等经济体应携手探索构建更加完善的市场体系，共同推动全球市场经济的深化发展，而不是相互质疑阻碍开放合作。