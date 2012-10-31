新华社北京12月10日电题：新起点上以更开放胸襟前进——中国入世15周年启示录

新华社记者于佳欣、林晖、刘红霞

15年前，随着卡塔尔多哈世贸部长会议上的一声槌响，中国成为世界贸易组织(WTO)第143个成员。

15年后，中国已经是世界第一大贸易国，第一大吸引外资国，第二大对外投资国。

站在15周年的新起点上，中国将以更开放的胸襟，引领全球化新进程，走近国际治理舞台的中央。

从分享红利到红利互动，中国走向世界舞台中心

入世一小步，发展一大步。

“这15年，我们和中国一起成长。”欧莱雅中国首席执行官斯铂涵说。得益于上海对跨国企业研发总部的政策支持，集团过去10年在华研发总投资达20亿元人民币。

15年来，中国攀越诸多“高峰”：目前已成为全球第二大经济体，世界第一大贸易国，世界第一大吸引外资国，世界第二大对外投资国……加入WTO对促进中国外贸发展和拉动经济增长发挥了重要作用。

数据可以为证：2001年我国进出口总额0.51万亿美元，2015年这一数字为3.96万亿美元，约为入世前的8倍。

贸易规模和发展速度的背后，更是产业结构的优化升级。商务部数据显示，从2001年到2014年，我国初级产品的出口份额由10%下降到5%，而工业制成品中机械与运输设备的出口份额由36%上升为46%，出口增加值不断提升。

在中国钢管行业有“巨无霸”之称的天津钢管集团股份有限公司是入世红利的受益者。15年来，公司出口的产品由低端向高端转型，具有自主知识产权的特殊扣系列产品，年出口量从2003年的3900吨增至2015年的27万吨。在国际商海的历练中，抵御贸易变化冲击的能力不断增强。

入世红利不只是数字的巨变——

制度改革与时俱进。外贸经营权的改革，让所有履行法定程序的市场主体都可以成为外贸经营的主体；以开放促改革，自贸试验区建设从无到有，“负面清单”管理模式加快推广，外资外贸管理规则不断与世界接轨。

开放意识不断提升。简政放权推进，企业活力不断释放，“一带一路”倡议实施，中国对外投资迈上新台阶，于2014年首次成为资本净输出国。

“加入世贸组织是中国经济融入世界经济的重要里程碑，也是中国适应经济全球化发展趋势、进一步深化改革开放的客观需要。”商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明说，中国入世既推动了全球的经济增长，也实现了全球资源的优化配置。

专家认为，入世是中国做出的正确战略决定，事实证明，开放带动了中国社会经济的发展，以邻为壑的老路绝不能走。

中国深度融入世界，世界因中国而精彩。

15年来，中国受益于开放的发展，也因开放给世界做出了更大贡献，成为世界经济发展不可或缺的力量。

从GDP贡献率看，2001年，中国实际GDP对全球贡献率为0.53%，2015年，这一数字为24.8%；对全球实际GDP增长率的拉动度也从0.03升至0.6个百分点。

从进口看，中国货物贸易进口额由0.24万亿美元升至2015年的1.68万亿美元，增长了6倍。中国商品进口占世界的比重从3.8%上升至10.1%。

开放不停步，机遇齐共享。预计未来5年，中国进出口总额将达到8万亿美元，利用外资总额将达到6000亿美元，对外投资总额将达到7500亿美元，出境旅游将达到7亿人次，为世界带来更多的发展机遇。

“中国入世的第一阶段主要是分享红利，第二阶段是红利互动，中国开始给予世界更多红利。”商务部研究院国际市场研究部副主任白明说。

从提出“一带一路”倡议，到发起成立亚洲基础设施投资银行；从积极稳妥推进人民币国际化，到借助G20峰会积极参与全球治理。随着越来越多“中国方案”和“中国智慧”的推进，国际人士认为，中国开始承担更多国际责任，为全球治理变革开拓新空间。

经济全球化进入阶段调整，挑战与机遇并存

就在上个月，我国最大机械传动零部件生产企业——四川德恩精工科技股份有限公司在美国针对中国铁质传动件生产企业的“双反”调查中胜诉，尽管耗时一年打官司令效益受损，但幸运的是保住了每年1亿元出口额的美国市场。

“全球经济不景气会让贸易保护主义抬头，反倾销、反补贴调查会更多。”公司副总经理谢龙德感慨，“我们不怕这些，但希望能有一个公平竞争的全球贸易环境。”

谢龙德一席话道出了当下全球贸易保护主义加剧的现状。

入世15年，中国在全球化浪潮中成为世界第一大贸易国。与此同时，中国商品出口也面临关税成本增加、出口企业频遭“双反”调查等严峻挑战。根据WTO和欧委会最近发布的报告，全球有三分之一的贸易救济措施直接针对中国。仅在欧盟当前的73项反倾销措施中，就有56项针对中国进口的产品。

“可以说，限制中国的措施，平均一天一条。”中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕对贸易保护主义升级表示担忧。他认为，随着中国产业升级加快，与发达国家的贸易竞争会越来越激烈。

实际上，随着国际贸易和投资低迷，脱欧情绪蔓延，贸易保护主义愈演愈烈，一些国家拒不履行世贸议定书应有义务……“逆全球化”思潮在部分国家和地区有所抬头，深刻反映出全球化之路的任重道远。

“和15年前相比，我们面对的是一个经济全球化的全新发展环境和更加复杂的挑战。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、经济学院教授雷达说，比如中国制造业的全球价值链分工地位依然较低、贸易摩擦加剧、中国企业将面临更强烈的外部冲击等。

贸促会研究院研究员赵萍认为，全球化新趋势既带来挑战，也带来机遇。全球低端制造业向劳动力成本较低国家转移，将倒逼我国企业转型，加速结构优化调整。

经济全球化的全新发展环境下，各国都将面临更加复杂的问题，世界经济和亚太经济何去何从的中国答案令人期待。

在利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议上，习近平主席表示，中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大。中国将实行更加积极主动的开放战略，创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局。

积极参与国际治理引领全球化新进程

12月10日，第16轮区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)在印度尼西亚举行。这一谈判，因中国积极推进进入实质性磋商阶段。

加入世贸组织15年，作为全球贸易的“压舱石”，中国积极主动融入全球化，在世贸组织各项多边贸易谈判中体现出举足轻重的影响力：全力推进中美双边投资协定谈判、中欧自贸协定谈判、中日韩自贸协定谈判……取得丰硕成果。

独行快，众行远。2013年，中国提出的“一带一路”战略构想，串联起亚太、欧洲、非洲等多个经济圈。截至目前，已同30余个国家签署“一带一路”合作协议，其整合辐射作用对全球经济的影响日益深远。

“十三五”开局之年，开放作为五大发展理念之一，写入“十三五”规划纲要，引领中国迈向全面建成小康社会，也为世界经济带来信心。

商务部贸易研究院副院长李光辉说，入世15年，中国致力成为全球经济体系的建设者、经济全球化的推动者。站在新的起点出发，中国将以更开放的心态，更深地融入世界，更紧地拥抱全球化。

赵萍认为，要通过参加各种区域贸易安排和参与经贸规则制定，不断提升我国的规则制定和议题设置能力。并通过参与全球治理，不断完善现有国际经济体系。

放眼世界，全球经济增长需要新动力、新思路、新模式，探索经济增长和全球治理的新路径，成为各国和地区共识。

“中国推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，这与国际社会的共同利益相一致，如今，中国已被推到全球治理的前台，将以更开放的胸襟走近国际治理舞台的中心。”雷达说。(参与：毛振华、周蕊)