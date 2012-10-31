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三论学习贯彻习近平总书记高校思想政治工作会议讲话
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 人民日报 2016-12-11 12:16
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沿用好办法改进老办法探索新办法——三论学习贯彻习近平总书记高校思想政治工作会议讲话

　　小麦灌浆期，阳光水分跟不上，就会耽误一季庄稼的收成。高校思想政治工作做得如何，直接影响着青年学子的思想观念、价值取向、精神风貌，关乎一代青年的成长成才。做好高校思想政治工作，关键是要按照习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上所强调的，因事而化、因时而进、因势而新，坚持改革创新，不断提高工作能力和水平。

　　总体看，高校广大师生思想主流积极健康向上，思想政治工作近年来呈现出持续加强改进、不断向上向好的态势，但也要看到，遇到的挑战更加严峻、承担的任务更加繁重，同时还存在一些亟待解决的问题。现在高校学生大多是“95后”，朝气蓬勃、好学上进、视野宽广、开放自信，同时，他们知识体系搭建尚未完成，价值观塑造尚未成形，情感心理尚未成熟，需要加以正确引导。思想政治工作如果老一套，缺乏亲和力与针对性，不能满足学生成长发展需求和期待，就很难取得实效。加强和改进新形势下高校思想政治工作，必须革弊布新，创新方式方法，不断增强针对性、时代感和吸引力。

　　推动高校思想政治工作改革创新涉及方方面面，重点是在这样四个方面用力：一要用好课堂教学这个主渠道，二要加快构建中国特色哲学社会科学学科体系和教材体系，三要更加注重以文化人、以文育人，四要运用新媒体新技术使工作活起来。好的思想政治工作应该像盐，但不能光吃盐，最好的方式是将盐溶解到各种食物中自然而然地吸收。

　　思想政治工作本质上是一个释疑解惑的过程，应该帮助学生认识人生应该在哪用力、对谁用情、如何用心、做什么样的人。推进改革创新，必须按照习近平总书记的要求，遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，沿用好办法，改进老办法，探索新办法，使思想政治工作始终贴近青年，润物无声地给学生以人生启迪、智慧光芒、精神力量。

　　邓小平同志曾放眼未来：“一个十亿人口的大国，教育搞上去了，人才资源的巨大优势是任何国家比不了的。”深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，以改革创新引领高校思想政治工作，不断提高广大学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，我们就一定可以把思想政治工作优势转化为高校发展优势，为我国未来发展打下坚实的人才基础。

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[ 责任编辑： 崔天运 ]
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